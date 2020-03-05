Çayın yanına pratik lezzet: Samsa böreği!

"Samsa böreği nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda popüler bir börek olan samsa böreğinin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Samsa böreğinin pratik tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

ARASI İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

200 gr margarin

İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

3 adet kuru soğan

3-4 patates

200 gr kuzu eti

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Çukur bir kaba un ve tuzu koyun, ortasından bir boşluk açarak, az miktarda su ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun

Hamurun üzerini streç folyo veya poşetle sarıp 20 dakika dinlendirin

İç harcı için soğanı, patatesi ve eti küçük küpler hâlinde doğrayın. Tuz ve baharatlarını atıp, karıştırın

Dinlenmiş olan hamuru bir miktar un serperek 1-2 mm kalınlığında açın

Margarin ve sıvı yağı eritip, açtığınız hamurun üzerine sürün

Hamurun bir kenarından başlayarak margarinli kısım içte kalacak şekilde rulo yaparak sarın

Bu ruloyu kendi etrafında çevirerek yağı iyice çekmesi için 5-10 dakika beklettikten sonra 3 parmak genişliğinde parçalar kesin

Her bir parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde ve kenarları ince, ortası kalın olacak şekilde açın

Hazırladığınız iç harcı ortasına koyup, üçgen olacak şekilde kapatın. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine isteğinize göre susam veya çörek otu kullanabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika boyunca veya üstü kızarana kadar pişirin

Afiyet olsun…