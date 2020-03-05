Çayın yanına pratik lezzet: Samsa böreği!
Samsa böreğinin tarifi son günlerde çok araştırılıyor. Vatandaşlar kahvaltıya yapabileceği veya misafirlerine ikram edebileceği lezzetli bir börek yapmak için samsa böreğinin tarifini tercih ediyor. Samsa böreğinin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte samsa böreğinin pratik ve lezzetli tarifi...
"Samsa böreği nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda popüler bir börek olan samsa böreğinin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Samsa böreğinin pratik tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
MALZEMELER
5 su bardağı un
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
ARASI İÇİN MALZEMELER
1 çay bardağı sıvı yağ
200 gr margarin
İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER
3 adet kuru soğan
3-4 patates
200 gr kuzu eti
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
YAPILIŞI
Çukur bir kaba un ve tuzu koyun, ortasından bir boşluk açarak, az miktarda su ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun
Hamurun üzerini streç folyo veya poşetle sarıp 20 dakika dinlendirin
İç harcı için soğanı, patatesi ve eti küçük küpler hâlinde doğrayın. Tuz ve baharatlarını atıp, karıştırın
Dinlenmiş olan hamuru bir miktar un serperek 1-2 mm kalınlığında açın
Margarin ve sıvı yağı eritip, açtığınız hamurun üzerine sürün
Hamurun bir kenarından başlayarak margarinli kısım içte kalacak şekilde rulo yaparak sarın
Bu ruloyu kendi etrafında çevirerek yağı iyice çekmesi için 5-10 dakika beklettikten sonra 3 parmak genişliğinde parçalar kesin
Her bir parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde ve kenarları ince, ortası kalın olacak şekilde açın
Hazırladığınız iç harcı ortasına koyup, üçgen olacak şekilde kapatın. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine isteğinize göre susam veya çörek otu kullanabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika boyunca veya üstü kızarana kadar pişirin
Afiyet olsun…