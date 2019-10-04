Bedeninizdeki maya ile zayıflayın: Candida diyeti

Candida, vücudumuzda doğal olarak bulunan bir mantar türüdür. Bağırsak mikroflorasında diğer bakteriler ile birlikte denge halinde yaşarlar. Ancak birçok durum, bu dengenin bozulmasına neden olarak vücutta candida sayısını arttırmaktadır. Bununla birlikte bağışıklık sistemi güçleştiği durumlarda candida dokularda enfeksiyona sebep olur ve hızla yayılır. Candida diyeti hakkında merak edilen her şey haberimizin detaylarında…

CANDİDA ALBİCANS MANTARI NEDİR?

Candida albicans mayası, bağırsak florasının normal bir parçası olan ve sindirim sisteminizde yaşayan bir grup mikroorganizma çeşitidir.

Kişilerin çoğunun ince bağırsağında bir miktar Candida albicans mayası bulunmaktadır. Bu maya çeşidinin bağırsaklardaki diğer bakteriler veya mayalar ile birlikte bulunmasının bir zararı yoktur.

Bağırsakta bazı durumların değişmesi halinde Candida albicans popülasyonunda farklılıklar olabilir ve hızla büyüyen koloniler oluşarak bağırsaklarda hakimiyet artmaya başlar.

Bu durum sindirim sistemini etkilemeye, bağışıklık sistemini zayıflatmaya ve bağırsak duvarına zarar vermeye başlayabilir. Zarar gören bağırsak duvarlarının sonucunda zehirli yan ürünler dolaşım sistemine karışarak doku ve organlara zarar verebilir.

Bu duruma en iyi örnek asetaldehitin dolaşım sistemine karışması sonucunda baş ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerin çok sık yaşanıyor olmasıdır.

Candida albicans miktarının artması durumunda çabuk yorulma, kilo artışı, eklem ağrısı, hazımsızlık ve gaz gibi şikayetler çok sık görülür. Kısaca Candida her yaştan kadın ve erkeği etkileyen; daha çok ağız, kulaklar, burun, ayak parmakları, tırnaklar, gastrointestinal sistem ve vajinada görülen mantar enfeksiyonudur.

Candida Albicans Artışının Belirtileri

Candida Albicans mantarının bağırsakta artışını gösteren pek çok belirti vardır. Bu semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve Candida Albicans artışı vücudun farklı bölümlerinde olabilir. Bu yüzden Candida artış olabileceği düşüncesi çok fazla akla gelmez ve artışının fark edilmesi güçtür. Bütün bu sebeplerden ötürü Candida teşhisinin konulması da sık değildir.

CANDİDA’NIN EN YAYGIN 10 BELİRTİSİ:

Kronik yorgunluk hali

Konsantrasyon güçlükleri, unutkanlık

Sindirim sorunları

Sinüs enfeksiyonları

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Ciltte mantar enfeksiyonlarının sık olması

Vajinal mantar enfeksiyonları

Eklem ağrıları

Hafif depresyon, düşük ruh hali

Gıda alerjilerinin görülmesi ve hazımsızlık sorunları

CANDİDA DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Candida diyetini uygularken tüketimine dikkat edilmesi gereken bazı besinler vardır. Özellikle şeker tüketiminden uzak durulması gerektiği önerilir.

Yapılan araştırmalarda Candida maya hücrelerinin kolinilerini genişletmek ve hücre duvarlarını oluşturmak için şekeri kullandıkları bulunmuştur. Bu yüzden bu beslenme şeklinde şeker tüketiminin minimumda olması gerektiği belirtilir.

Candida diyetinin detaylandırılmış 3 ayrı bölümü vardır.

Diyette 1. Adım: Bu evrede diyetten Candida mayalarının oluşumunu destekleyen besinlerin çıkarılması amaçlanır. İlk olarak şeker, beyaz un, maya ve alkol tüketimine yasaklanır. Aynı zamanda işlenmiş gıdaların tüketimine de sınırlama getirilir. Meyvenin vücutta şeker haline geldiği savunulur ve bu evrede tüketimi kısıtlanır. Birinci evrede diyetin büyük çoğunluğu sebzelerden ve yüksek kaliteli protein kaynaklarından oluşur. Sebzelerden nişasta içeriği yüksek olan patates, bezelye, havuç ve tatlı patates tercih edilmemelidir. Glütensiz besinlerden olan kahverengi pirinç ve darı diyet listesinde bulunabilir.

Diyette 2. Adım: bu evre vücutta sorun oluşturabilecek gıdaların tüketiminin beslenme şeklinden çıkartılmasından sonraki süreçtir. Probiyotik kaynağı yoğurt, kefir gibi besinler, elma sirkesi, lahana turşusu gibi fermente ürünler, yeşil sebzeler, hidistancevizi yağı, zeytinyağı, tarçın, şekersiz süt, keten tohumu, sarımsak ve yer fıstığı beslenme programına eklenir. Bu türdeki beslenme şekline diyete başlamadan önce görülen semptomlar geçene kadar devam edilebilir.

Diyette 3. Adım: Son evre olan bu süreçte daha önce tüketimi yasaklanan besinler yeniden beslenme planına eklenebilir. Ancak bu besinlerin tüketimi Candida’da tekrar artışa neden olabileceğinden yasaklı besinler yavaş yavaş beslenme planına eklenmelidir. Bu süreçte meyveler de tüketilmeye başlanabilir.

CANDİDA DİYETİNİN KURALLARI

Beslenme düzeniniz için zaman ayırın: Candida diyetine uygun beslenme düzenine geçiş bir gün gibi kısa bir sürede gerçekleşmeyebilir. Diyetten doğru sonuç alınabilmesi için Candida diyetine uygun beslenme düzenine yavaş yavaş geçilmesi ve diyet evrelerine uyulmalıdır.

Yemekler ile birlikte enzim kaynakları alın: Sindirim sorunları çok yaşanabilmektedir. Diyet süresince sıkıntıların yaşanmaması için sindirim sisteminin de düzgün çalışması önemlidir. Bu yüzden öğünlere probiyotik takviyeleri eklenebilir.

Vitamin ve mineral eksikliğini gözlemleyin: Vücuttaki değişimlerde vitamin ve mineral eksiklikleri gözlemlenebilir. Tırnak kırılmaları, unutkanlık, uyku hali, saç dökülmeleri, halsizlik vitamin ve mineral eksikliğinin en belirgin özelliklerindendir.

Sıkılmamak için besin değişikliği yapın: Candida’dan doğru sonucun alınabilmesi için beslenme tarzının devam ettirilmesi önemlidir. Bu yüzden uygulanan diyetten sıkılmamak ve sürekliliğini sağlamak için tüketilen besin çeşitlerinde değişiklikler ve farklılıklar yapılabilir.

Kararlı olun: Sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Beslenme alışkanlığının değişmesi ve beslenme düzenini daha sağlıklı olması için kararlı olunması ve buna göre beslenilmesi önemlidir.

CANDİDA DİYETİ UYGULANIRKEN NE YENİR?

Candida diyeti genel hatlarıyla nişastasız sebzeleri, et suyunu, elma sirkesini, şeker içeriği düşük meyveleri, probiyotik kaynaklarını, sarımsağı, yumurta, beyaz ve kırmızı et gibi protein kaynaklarını içermelidir.

Sebze çeşitleri; enginar, kuşkonmaz, brokoli, ıspanak, domates, patlıcan, salatalık, kereviz, soğan, lahana, kabak, patlıcan, sarımsak, brüksel lahanası tüketilebilir.

Sağlıklı yağlar; hindistancevizi yağı, keten yağı, zeytinyağı, zeytin, badem, ceviz ve fındık tüketilebilir.

Süt ürünleri; kefir, tereyağı ve yoğurt tüketilebilir.

Protein kaynağı olarak; hamsi, somon, ringa, sardalya, tavuk eti, yumurta, hindi, kırmızı et tüketilebilir.

Meyve olarak ilk dönemlerde avokado, limon ve misket limonu tüketilebilir.

Tahıl grubunda; chia tohumu, keten tohumu, karabuğday, yulaf kepeği, kinoa tüketilebilir.

Bitki ve baharat çeşitlerinden; fesleğen, dereotu, zencefil, zerdeçal, karabiber, tarçın, biberiye, kekik ve karanfil tüketilebilir.

Şeker kaynağı olarak stevia tüketilmesine izin verilir.

NELERDEN UZAK DURULMALI?

Diyet programında tüketilmemesi gereken besinler genel özellikleri ile izin verilenler dışındaki meyve çeşitleri, şeker içeren besinler, işlenmiş gıdalar, rafine edilmiş yağlar, alkollü, kafeinli veya şekerli içecekler olarak belirtilebilir.

Meyve çeşitlerinden; avokado ve limon dışındaki meyveler

Tahıl grubundan; çavdar, arpa, prinç, beyaz un, buğday

Süt ürünlerinden; krema, süt, peynir, peyniraltı suyu

Et grubundan; domuz eti, sucuk, salam, sosis, kabuklu deniz hayvanları, kılıç balığı

Yağ grubundan; kanola yağı, ayçiçek yağı, maragarin, soya yağı

Çeşnilerden; ketçap, mayanoz, barbekü sosu, soya sosu tüketilmemelidir.

CANDİDA DİYETİ NE KADAR SÜRER?

Candida diyeti, Candida albicans mantarının miktarını ve semptomların görülme sıklığını azaltmak amacıyla uygulanır. Bu yüzden diyetin belirli bir süresi yoktur. Bu diyeti uygulama düzeninize, tükettiğiniz besinlere göre süre de farklılık gösterebilir. Diyetin uygulama aşaması birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir.

CANDİDA DİYETİ ORTALAMA KAÇ KİLO VERDİRİR?

Candida diyeti nasıl yapılır sorusundan sonra, bu diyeti yapanlar ortalamada kaç kilo verebilir sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu diyet çeşidi daha çok mantar oluşumuna karşı uygulanan bir beslenme şeklidir. Kilo verme amacıyla sık tercih edilmemektedir. Ancak besin kısıtlaması olduğu için kilo kaybı da gözlemlenebilir.

ÖRNEK CANDİDA DİYET LİSTESİ

Kahvaltı:

2 haşlama yumurta

Domates ve salatalık

6-7 adet yeşil veya siyah zeytin

Kuşluk:

Yeşil çay + 5 adet badem + 10 adet fındık

Öğlen:

100-120 gr Kırımızı et – Tavuk eti – Balık

Haşlama Brokli veya kuşkonmaz veya karnabahar (Üzerine zeytinyağlı, limonlu ve sarımsaklı sos)

1 kase yoğurt

İkindi:

1 bardak kefir + 2 adet ceviz içi

Akşam:

Zeytinyağlı Sebze yemeği (havuç, patates, bezelye hariç

1 kase yoğurt

Salata(1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı veya ¼ avokado)

3 kaşık haşlama kinoa veya karabuğday

Gece:

1 kase yoğurt + 1 tatlı kaşığı keten tohumu