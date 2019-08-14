Çamaşır makinesi kokusunu gidermek için etkili 4 yöntem

“Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir?” gibi sorular daha çok ev hanımları tarafından araştırılıyor.Çamaşır makinesi artık her evde olmazsa olmazlardan. Çamaşır yıkamasında ve su tasarrufunda büyük bir artı sağladığı şüphesiz doğru. Peki, “Oluşan kokular, kötü kokulara karşı çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir?” gibi sorunlara siz hangi çözümleri üretiyorsunuz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:00
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07
Çamaşır makinesi kokusunu gidermek için etkili 4 yöntem

Çamaşır makineleri evlerin temel eşyalarından birisidir. Uzun yıllar boyunca kullandığımız bir araçtır aynı zamanda. Ancak bazen içerisinde kötü kokular oluşabiliyor. Peki, “Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir? Dediğinizi duyar gibiyiz. O halde birlikte göz atalım…

KÖTÜ KOKAN ÇAMAŞIR MAKİNESİYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sürekli lekeli ve kirli çamaşırlarınızı temizleyen emektar çamaşır makineleri çok iş yaparlar. O yüzden zaman zaman çamaşırlarınız ve makinenizde küf kokusunun oluşması normaldir. Çamaşır makineniz kötü kokuyorsa korkmayın. Buradaki kolay adımları uygulayarak makinenizi temizleyebilirsiniz.

FİLTREYİ TEMİZLEYİN

Eğer çamaşır makinenizden hoş olmayan kokular yükseliyorsa su doğru düzgün çekilmiyor olabilir. Makinenin filtresini çıkarın ve deterjanlı sıcak suyla iyice temizleyin. Filtreler üreticiden üreticiye değişir ve o yüzden bu işlemi yapmadan önce üreticinin kullanım talimatlarını mutlaka okuyun. Filtre temizlemek pis bir iş olabilir onun için biz önlük ve eldiven giymenizi ve makinenin altına bir kova yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Çamaşır makinenizin filtresini temizlemek, makinenizi tıkayarak deterjan ve kir parçacık geçişine engel olan pamukçuk ve ipliklerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

DETERJAN BÖLMESİNİ YIKAYIN

Sıcak su ve nemli bir bez kullanarak makinenizin deterjan bölmesine yapışan artıkları temizleyin. Ulaşılması zor yerler için, eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Üstünüzün kirlenmemesi için dikkatli olun ve de eldiven giyin.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN İÇİNİ VE LASTİĞİNİ TEMİZLEYİN

Makineniz kötü kokuyorsa, içinde ve lastiğinde kir ve deterjan artıkları birikmiş olabilir. Bu bölgeleri deterjan ve sıcak suyla temizleyin. Lastiğin çevresine deterjan sürüp, 10 dakika beklettikten sonra durulayın. Çamaşırlarınızı yıkamadan önce makineyi boş bir şekilde çalıştırın.

EN SICAK AYARDA MAKİNENİZİ BOŞ ÇALIŞTIRIN

Çamaşır makinenizi, boşken en sıcak ayarda, biraz sirkeyle beraber çalıştırın. Daha sonra sirke artıklarını durulamak için, ikinci bir kez sıcak ayarda boş yıkama yapın. Bunu düzenli olarak yaparak makinenizin temiz ve kokusuz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi temizliği sandığınız kadar zor değil. İşte size dört adımda temiz ve ferah kokan bir çamaşır makinesi. İyi çamaşır yıkamalar!

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