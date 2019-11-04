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  3. Burcu Esmersoy indirim istediği iddialarına sert çıktı!

Burcu Esmersoy indirim istediği iddialarına sert çıktı!

Burcu Esmersoy indirim istediği iddialarına sert çıktı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yakın zaman önce Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı. Evliliğin noktalanmasının ardından Zekeriyaköy'de kendisine ev bakan Burcu Esmersoy yaklaşık 10 tane evi gezip, bir tanesini beğendi.

Başarılı ve güzel sunucu Burcu Esmersoy beğendiği villa konusunda fiyatını çok yüksek bulduğu ve ev sahibi ile pazarlık yaptığı iddia edilmişti. 

Aylık kirası 30 bin TL olduğu konuşulan villasını büyük bir titizlikle dekore ettiren 43 yaşındaki güzel sunucu, önceki gün de saray yavrusunu andıran villasından ilk kareleri paylaştı..

Doğaya olan tutkusuyla bilinen Burcu Esmersoy, virane bir haldeki bahçeyi sil baştan yaptırdı. Havuzlu villasının bahçesini ağaç ve çiçeklerle donatan güzel sunucu, tüm detaylarla da kendisi ilgilendi...

Bir aydır yeni villasında yeni bir hayat yaşayan Esmersoy, Tarabya'dan önce 13 yıl Emirgan'da; evliyken de 6 ay Göktürk'te yaşamıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM; 

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