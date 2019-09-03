Kırışıklıkların düşmanı buğday yağı

Doğal reçete olarak kullanılan bitkisel yağlar arasında en mucizevi olan buğday yağı içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde ilk tercihlerden biri oluyor. Özellikle saç ve cilt bakımı için inanılmaz mucizevi etkiler bırakan bu yağ, kimyasal ürünlerden uzak durmak isteyenlerin bir numaralı tercihi oluyor. Sindirim problemlerine de iyi gelen bu yağ her derde şifa olmasıyla en sık tercih edilen yağlardan biri.

BUĞDAY ÖZÜ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Tüm saç, cilt sorunlarına, hastalıklara doğal ürünler kullanarak çözüm bulabiliyoruz. Özellikle de beslenmede, cilt ve saç bakımında, yaşam alışkanlıklarında doğal olanı, sağlıklı olanı tercih ettiğimizde zaten pek çok sorunu daha oluşmadan önlemiş oluyoruz. Zaten önemli olan da sağlık sorunlarını tedavi edebilmekten çok onları önleyebilmektir. İşte aynı düşüncemden yola çıkarak bugün size benim de bakım kürlerimde, maskelerimde sıklıkla kullandığım, yemeklere, salatalara da zaman zaman kattığım buğday yağından söz edeceğim.

Buğday özü yağı, buğdayın merkez bölgesindeki çekirdeklerinden ruşeymi kısmından elde edilmekte ve pek çok soruna çözüm olmaktadır. Zira buğday yağı; vitamin, protein ve mineraller açısından çok zengin, doğal buğdayın içerdiği olumlu etkilerin % 25’ini bünyesinde barındırmasıyla da çok faydalıdır. İçerdiği yararlı etkenleri göz önünde bulundurursak haplar, multivitaminler, suplementler gibi takviyelerden almayı ümit ettiğimiz ekstra besinler yerine buğday yağını tercih etmek en doğrusu. Bu bağlamda buğday yağının en bilindik ve çok az bilinen faydalarına bir göz atalım.

BUĞDAY YAĞI NELER İÇERİR?

Vitamin,

Mineral,

Protein,

B vitamini,

E vitamini,

Antioksidanlar,

Omega 3,

Fosfolipidler,

Linoleik asit,

Magnezyum

BUĞDAY YAĞININ FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır.

Vücudu besler.

Diyet programını zenginleştirir.

E vitamini deposudur. Bu sebeple kanser riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

Cildi besler, canlandırır.

Saç derisini ve tellerini besleyerek güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.

Omega 3 içeriği dolayısıyla kalbi korur, kalp rahatsızlıklarını önler.

Protein kaynağıdır.

Antioksidanlar bakımından zengindir.

Kötü kolesterolü düşürücü özelliktedir.

Deforme olan, yaralanan dokuları onarır, iyileştirir.

Enerji verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan şekerini dengede tutar.

Sinir ve sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

BUĞDAY YAĞI YAŞLANMA KARŞITIDIR

Cildinize haftada 2 kez düzenli olarak buğday yağı sürdüğünüzde cildin beslenmesi için gereken vitamin ve mineralleri almış oluyorsunuz. Bu sayede güneşin, rüzgarın, sıcağın, soğuğun zararlı etkilerinden cilt korunmuş olur. Cilt kremlerinin pek çoğunda bulunan antioksidanları cilde doğal olarak uygulamak isteyenler için buğday yağı çok etkili bir tercih olacaktır. Buğday yağının içeriğindeki bu antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cilt elastikiyetini korur, yaşlanma etkileri gecikir, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümü azalır. Bu bakımdan buğday yağını cilde sade olarak uygulayarak veya diğer cilt bakımı yağlarıyla birlikte uygulayarak bu olumlu etkilerden faydalanmak mümkün.

BUĞDAY YAĞI İLE SAÇ BAKIMI

Cildi besleyen, koruyan, canlandıran her bitkisel yağı aslından saç bakımı için de öneriyorum. Zira sağlıklı saçlara sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı bir saç derisine sahip olmak gerekiyor. Saç derisini beslediğimiz sürece saç dökülmesi önlenecek, saçlar daha hızlı ve sağlıklı uzayacak, hatta yeni saç oluşumu da desteklenecektir. Özellikle de neredeyse tüm saç bakımı ürünlerinde bolca bulunan E vitamini bakımında zengin olan buğday yağı ile saç derisine masaj yapmak sağlıklı saçların anahtarı olacaktır. Bu bakımdan buğday yağını sade olarak saç derinize uygulayıp ve yarım saat bekledikten sonra yıkayarak saç derinizi besleyip canlandırabilirsiniz. Başka bir alternatif olarak da buğday yağı, zeytinyağı ve 1 adet yumurtayı karıştırıp saç derinize yuvarlak hareketlerle masaj yaparak sürebilirsiniz. Bu kürü de saçta yarım saat bekletip yıkamak, haftada bir kez saça bu tür bakım kürleriyle bakım yapmayı alışkanlık haline getirmek tüm saç sorunlarından sizi kurtaracaktır.

BUĞDAY YAĞI KALP DOSTUDUR

Buğday yağının içeriğindeki B vitamini ve Omega 3 yağ asitleri kalp dostu özellikleriyle bilinmektedir. Bu bakımdan vücuttaki kan akışını düzenleyen buğday yağı, yüksek kan basıncını ve bundan kaynaklanan sorunları da önler. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşüren, iyi kolesterol olan HDL’yi yükselten buğday yağı, kişinin kolesterolünün dengede kalmasını sağlayarak da kalbi korur. Tüm bunları hesaba katarak düzenli olarak buğday yağı tüketmenizi öneriyorum. Ancak buğday yağının içilerek ağız yoluyla tüketiminde günde 1 çay kaşığının yeterli olacağını söyleyebilirim.

BUĞDAY YAĞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Buğdayın içerdiği antioksidanlar, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve tam fonksiyonla çalışmasını sağlar. Kanser, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların da büyük bir bölümünün bağışıklık sisteminin güçsüzlüğünden kaynaklandığını düşündüğümüzde buğday yağının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Buğday yağı barındırdığı antioksidanlarla, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, kanser yapıcı olarak bilinen ve bünyeye hasar veren serbest radikalleri yok eder, çoğalmalarını engeller. Ayrıca vücutta bulunan toksinlerin de dışarı atılmasına yardım eden buğday yağı, özellikle kışın ortaya çıkan grip, nezle gibi viral, enfeksiyonel hastalıkların da oluşumunu önler. Zira güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olan kişilerin bu tür hastalıklara yakalanma riski çok daha düşüktür.

BUĞDAY YAĞI TÜKETECEK OLANLARA ÖNERİLER