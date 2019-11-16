Bu hafta yapılacak etkinlikler! İşte öneriler

GRİPİN ANTALYA’DA EĞLENDİRECEK

2004 yılında çıkan ilk single ‘Cambaz’ büyük ses getirirken, ‘Bir Derdim Var’ adlı parça ise Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film Şarkısı’ seçildi. Dillerden düşmeyen kült şarkıların sahibi olan Mor ve Ötesi, bugün akşam saat 20:00’de Antalya Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

EZHEL RÜZGÂRI

Ezhel; “İmkansızım” ve “Kazıdık Tırnaklarla” gibi şarkıları ile en çok dinlenenler listelerinin başında yer aldı. Bu yıl ise “Felaket”, “LOLO” ve “Olay” teklilerini yayımladı. Birlikte Güzel’in sunumuyla Ezhel ile bu akşam 19:00’da Volkswagen Arena’da buluşacağız.

‘SWİMLABS’ AMERİKA’DAN SONRA İSTANBUL’DA

Meşhur yüzme okulu ‘SwimLabs’ Amerika dışındaki tek franchise şubesini İstanbul’da açtı. 3 adet özel dizayn edilmiş havuzda teknolojik imkânlarla donatıldı. Bekleme alanına kurulmuş ekranlar sayesinde çocuğunuzu bire bir ekrandan izleyebiliyorsunuz, akıntı sayesinde çocuk su üstünde kendini daha rahat kalabiliyor ve kendini kontrol edebiliyor. 0 – 3 yaş arası bebekler derslere ebeveynleriyle katılım sağlayabiliyor.

BOSTANCI’DA ÇILGIN GECE

2010 yılında adını katıldığı bir müzik yarışmasında duyuran şarkıcı İrem Derici, 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde sizlerle.

SAHNEDE AJDA PEKKAN FARKI

Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Ajda Pekkan, yarın akşam 21:00’de Ankara Congresium Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

YILDIZ TİLBE MERSİN’DE

Yıldız Tilbe, kimselere benzemeyen sahne performansıyla 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 22:00’de Jolly Joker Mersin’de dinleyicisiyle buluşuyor. Tüm konserlerde yasal düzenleme gereği 18 yaş sınırı vardır.

FUNDA ARAR İLE UNUTULMAZ GECE

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Funda Arar, bu akşam saat 22:00’de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

‘OYUNCAKLAR’ AKBATI’DA

Çocukların en yakın arkadaşlarını konu olan ‘Oyuncaklar’ oyunu, 23 Kasım Cumartesi günü minik izleyicilerle buluşacak. Oyun, bozuldukları için rafa kaldırılan oyuncukları uğur böceğinin tamir etmesiyle başlıyor. Ücretsiz olarak oynanacak oyun saat 14.00’te zemin katta başlayacak. Akbatı, eğlendirirken eğiten tiyatro oyunlarına tüm misafirlerini bekliyor.

OSMANLI ELYAZMALARININ TARİHİNE YOLCULUK

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı elyazmaları aracılığıyla ziyaretçileri metinler, objeler ve zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor. “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi, neredeyse 200 yıl sonra, zaman içinde dönüşen Osmanlı elyazması kültürünü yeniden gündeme taşıyor. Sergi 25 Temmuz 2020’ye kadar ziyaret edilebilir.

Ender EREN