Kasım ayı için en iyi aktiviteler! İşte etkinlik takvimi

Nerede, hangi etkinliğin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler iş dışında kalan vakitleri için sosyal aktivitelere zaman ayırmak istiyor. Kasım ayında yapılabilecek etkinlikleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Teoman’dan unutulmaz gece

Rock müzik sahnesine birbirinden özel şarkılar kazandıran Türk Rock müziğinin en başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman, “Uğur Bayhan Yapım” organizasyonuyla gerçekleşecek olan Türkiye Konserleri kapsamında sevenleriyle buluşuyor. Teoman, bu akşam saat 21:00’de Antalya Sahne’de (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu).

KAŞIBEYAZ’DA GÜNE KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, haftanın her günü Gaziantep’in meşhur kelle paça çorbasından, el açması gözlemesine, ev yapımı reçellerden bol malzemeli menemenine, birbirinden lezzetli yöresel peynir çeşitlerinden omlet çeşitlerine kadar sunulan enfes kahvaltı sofralarıyla misafirlerini karşılıyor. Kahvaltıya, Antep’in meşhur katmeri eşlik ediyor. Kaşıbeyaz’ın lezzet ustaları tarafından hazırlanan zengin açık büfe kahvaltının fiyatı 85 TL, serpme kahvaltının fiyatı ise sadece 80 TL’dir.

DÜNYANIN EN İYİ KABARE SİHİRBAZI

Merlin ödüllü sihirbaz Kubilay QB Tunçer, tüm izleyenleri şaşırtacak şovuyla kasım ayından itibaren Grand Pera’da sahne alacak. Kubilay QB Tunçer’in gösterisi, Grand Pera Alternatif Sahne’de 3 ve 16 Kasım tarihlerinde izlenebilecek.

FETTAH CAN YENİ SİNGLE İLE SAHNEDE

10’uncu single’ı ‘Bırak Ağlayayım’ ile sevenlerine sürpriz yapan Fettah Can, bu akşam saat 21:00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir Sahnesi’nde sahne alacak...

ZAMANA YOLCULUK KONSERİ

Feridun Düzağaç, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Atlantis Yapım ve Sm Production organizasyonuyla 7 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

HALK MÜZİĞİNE DOYACAKSINIZ

Türk halk müziğinin en başarılı kadın seslerinden Sevcan Orhan 3 yıl aradan sonra yeni albümü “İçimden Geldi Söyledim” ile sevenleriyle buluşturdu. Halk müziğinin güçlü sesi Sevcan Orhan, 6 Kasım akşamı saat 21:00’de Jolly Joker Bursa’da ezber bozacak.

KAÇ BABA KAÇ GRAND PERA’DA

Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney’in ustalık eseri olan “Kaç Baba Kaç” Epizot Görsel Sanatlar ve Tiyatro Sevi ortak prodüksiyonuyla 2. sezonunda da sahnelenmeye devam ediyor. 2 saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran Kaç Baba Kaç, bu akşam saat 20:30’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde.

İÇ DÜNYAMIZDAKİ İKİLİK BU SERGİDE

Son yıllarda figüratif resimde sıkça adından bahsettiren genç temsilcilerinden Sevinç Çiftçi’nin İnsanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı “Ters Yüz II” adlı sergisine, Galeri Diani 16 Kasım - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.