Bu hafta için yapılacak en iyi aktiviteler

Bu hafta yapılacak etkinlikleri vatandaşlar merak ediyor. Yoğun iş hayatında olanlar tatil günlerini değerlendirmenin yollarını arıyor. Yapılacaklar için önerileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ANKARA ŞENLENİYOR!

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11, 12, 13 Ekim’de Vişnelik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Athena, MFÖ, mor ve ötesi, Yeni Türkü, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula, Can Gox konserleriyle coşacak festivalciler ünlü DJ’lerle dans edecek.

MAÇKA’NIN YENİ GÖZDESİ BODEGA

Sizleri, Dünya mutfağı lezzetlerine doğru yolculuğa çıkararak günün yorgunluğunu unutturan BODEGA, kokteyllerini, soğuk ve sıcak aperatifleriyle buluşturuyor. BODEGA’nın dünya ve Türk mutfağından oluşan menüsü, Les Ottoman’dan şef Mert Aykut Okatan imzası taşıyor. Mekanın imza yemeği ise; patatese sarılı levrek.

MEHMET ERDEM’DEN KARADENİZ’DE

Şarkılarıyla büyük beğeni kazanan Mehmet Erdem, bu akşam saat 21:00’de Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

AHMET ASLAN’DAN KONUKLU KONSER

Kendi müzik enstrümanını kendi elleriyle üreten Ahmet Aslan; Erdal Erzincan, Ahmet İhvani, Mehmet Akbaş, Cem Adrian ve Zeynep Bakşi Karatağ’ın da konuk olarak katılacağı Yeni Albüm Lansman Konseriyle bugün saat 20:30’da Bostancı Gösteri Merkezinde sizlerle!

SILA İLE HARBİYE BULUŞMASI

Sıla, konserleriyle tüm hayranları etkilemeye devam ediyor. En sevdiğin Sıla şarkılarını ünlü şarkıcıyla birlikte söylemek istiyorsan yarın akşam saat 21:15’te İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yerini ayırt.

‘GECE GEZENLER’ TRUMP ART GALLERY’DE

Türk mitolojisinin kötücül canavarları üzerinde yaptığı araştırmaları ‘Gece Gezenler’ adlı kişisel resim sergisine dönüştüren Aslı Ekim, 35’e yakın esere imza attı. Sergi, 31 Ekim’e kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

‘SİNEKLERİN TANRISI’ İLK KEZ İSTANBUL’DA

William Golding’in dünya klasikleri arasındaki yerini almış Nobel edebiyat ödüllü romanı “Sineklerin Tanrısı” tiyatro uyarlamasıyla Sdyney’den sonra Avrupa’da ilk kez Türkiye’de sahnelenecek. Oyun, 18 Ekim’de saat 20:30’da Profilo Kültür Merkezi’nde.

Ender EREN