Bu hafta hangi etkinliğe gidilir? İşte öneriler

‘ESARETİN BEDELİ’ ANADOLU’DA

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan “Esaretin Bedeli” oyunu Atlantis Yapım organizasyonuyla Anadolu turnesine çıkıyor. Oyun, 28 Ekim’de Caddebostan’da, 10 Kasım’da Ankara’da, 11 Kasım’da Konya’da ve 30 Kasım’da Gaziantep’te sahnelenecek.

İYİLİK İÇİN SAHNEDE

SMA Tip1 hastası Arife’nin evde bakım ve medikal masraflarının giderilebilmesi için düzenlenen konserde, Cem Belevi bu akşam saat 20:00’de EPM Kongre Merkezi’nde Antalya’lı müzikseverle buluşacak.

HARBİYE KAPANIŞI ŞEBNEM FERAH’TAN

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin sezon kapanışını yarın akşam saat 21:30’da Şebnem Ferah konseriyle gerçekleştiriyor. Ferah, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirecek.

KIŞA SPA İLE HAZIRLANIN

Radisson Blu Hotel & Spa İstanbul Tuzla, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Otelin kapsamlı egzersiz programı, ısıtılmış kapalı havuzda yüzme keyfi, aromatik cilt bakımları, dinlendirici jakuzi seansları ve Vitamin Bar’ın sağlıklı içecekleriyle kışa yenilenerek girmek mümkün.

UĞUR BATI VE KENAN IŞIK’TAN RESİM SERGİSİ

Resmin şairi Kenan Işık, yazar Prof.Dr. Uğur Batı’nın yarattığı gizemli kahraman Ebu Hurafe’nin masallarını resmetti. Balıkesir, Bodrum, Mardin ve bazı Avrupa kentlerinde dolaşacak sergi 2 Kasım’a kadar Galeri Işık Teşvikiye’de.

KALBEN TRUMP AVM’DE

Büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kalben, dinleyicilerinin gönüllerine taht kuran en güzel şarkılarını Trump AVM ziyaretçileri için söyleyecek. 19.00’da başlayacak konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

DİJİTALDEN FESTİVALE

Teknoloji her şeyi olduğu gibi müzik dinleme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Dünya çapında dijital platformların elde ettiği gelir bir yılda yüzde 33 arttı. Gençler bu uygulamalara yöneldikçe, fizy İstanbul Müzik Haftası benzeri organizasyonlar da öne çıkıyor. Bu dönemde fizy, dijital müzik dinleyicisini yakalayacağı sponsorluklara imza attı. 4-9 Kasım arasında Volkswagen Arena’da Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali olan fizy İstanbul Müzik Haftası’nın ikincisi düzenlenecek. fizy ana sponsorluğunda, SM Production organizasyonuyla gerçekleşen festivalde Kenan Doğulu’dan Teoman’a, Kalben’den Ceza’ya pek çok önemli sanatçı müzikseverlerle buluşacak