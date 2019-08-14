Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi boyoz tarifi

Boyoz, İzmir yöresine ait bir börek çeşidi olarak geleneksel lezzetler listesinde yerini alıyor. İnce yufkadan gül biçiminde yapılıyor. Bu börek çeşidi sadece İzmir sofralarını değil her sofrayı süslüyor. Boyoz ile kahvaltı sofralarının şenlendiğini söylersek abartmış olmayız.

BOYOZ MALZEMELERİ

-1 kilo un

-2 tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

PÜF NOKTASI

Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve bolca yağladığınız hamurları mümkünse mermer bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekmektedir.

BOYOZ TARİFİ

Unu eleyip elenmiş una tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.15-20 dk yoğurduktan sonra temiz bir poşette 15 dakika bekletin. Daha sonra hamurumuzu silindir haline getirin. Silindirden 20 adet artık gözünüze ne büyüklüğünde gelirse minik toplar koparıp yuvarlayın. Bu minik topları da 15 dakika bekletin.

Sonrasında minik topları tatlı tabağı kadar açıp altını üstünü sıvı yağla yağladıktan sonra bir tabakta 5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dakika daha bekletin. Hamuru açmaya başlayın. Açabildiğimiz kadar ince açın. İyice açtığınız yufkayı güzelce tekrar yağlayıp bohça gibi, zarf gibi yapıp sarın. Rulo halindeyken hamurumuz bir 15 dk daha bekletin. Sonrasında 3-4 parmak yüksekliğinde parçalar koparıp ortalarını iki parmağınızla bastırın. Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.

İLK BOYOZU AVRAM USTA YAMIŞ

Boyozun ilk çıkışını atık hamur malzemesinin değerlendirilmesine bağlayan kaynaklar bulunmaktadır. İzmir dışında hiçbir şehirde ticari olarak piyasaya sunulmadığından İzmir'in böreği olmuştur. Rivayete göre, İzmir’de ilk boyozu Boyozcu Avram Usta yapmış, o öldükten sonra İzmir’de boyozlar “Avram Usta'nın boyozu” adı altında satılmıştır.