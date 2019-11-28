Böylesi görülmedi: İneklere sanal gözlük takıldı

Başkent Moskova bölgesinde Tarım ve Gıda Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren RusMoloko Çiftliği'nde denenen VR (Virtual reality) olarak bilinen sanal gerçeklik gözlükleri, kış aylarında depresyona giren ve süt üretimi azalan ineklere sıcak yaz günlerini hatırlatmak için özel olarak tasarlandı.

Yetkililer ilk denemelerde gözlüklerin başarı sağladığını ve ineklerin kış aylarında artan gergin durumlarının azaldığını ve ruh hallerinin iyileştiğini açıkladı. Araştırmacılar süt üretiminde kesin sonuçlar elde edene kadar belli bir süre daha söz konusu gözlükleri hayvanlar üzerinde denemeye devam edeceğini ifade etti. İneklerin kafaları için özel olarak tasarlanan gözlükler başarılı olduğu taktirde seri olarak üretilecek.

Süt üretimini artırmak için inekler üzerinde farklı uygulamalara oldukça sıkça rastlanılıyor. Bazı çiftlikler hayvanlara klasik müzik dinletirken, bazı üretim tesislerinde ineklerin sırtlarını kaşıyan ve onlara masaj yapan bazı aletler bulunuyor.