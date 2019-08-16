Boğazda ki ve ciğerden gelen balgam insanların hayatını olumsuz etkiliyor. Devamlı oluşan gıcık ve tükürme isteği günlük yaşamda insanı rahatsız etmektedir. Bunun önüne geçecek önlemleri ve geçirme yollarını insanlar merak etmektedir. Boğazdaki balgam günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. “Boğazdaki balgam nasıl geçer?” sizin için araştırdık…

BALGAM NASIL ATILIR?

Balgam, hastalanınca boğazın arkasında dolaşan yoğun, yapışkan sıvıdır. En azından çoğu insan hastalanınca fark ediyor. Peki bu yoğun sıvının (Mukus) her zaman orada olduğunu biliyor muydunuz? 7 etkili balgam söktürücü öneri sayesinde şikayetlerinizden kurtulacaksınız!

Mukus membranları (zarları) solunum sisteminizi korumak ve desteklemek için balgam üretir. Bu zarlar aşağıdaki organların yüzeylerini kaplamaktadır:

Ağız

Burun

Boğaz

Sinüsler

Akciğerler

Balgam yapışkan olduğundan toz, alerjen ve virüsleri hapsedebilir. Sağlıklı olduğunuzda, balgam incedir ve daha zor fark edilir. Hasta olduğunuzda veya çok fazla partiküle maruz kaldığınızda, balgam kalınlaşabilir ve bu yabancı maddeleri yakaladıkça daha belirgin hale gelebilir.

Balgam, solunum sisteminizin sağlıklı bir parçasıdır, ancak sizi rahatsız ediyorsa, inceltmek veya vücudunuzdan uzaklaştırmak için yollar bulmak isteyebilirsiniz. Bazı ilaçlar, tedaviler ve ne zaman doktora gitmek gerektiği hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

1. HAVAYI NEMLENDİRİN

Etrafınızdaki havayı nemlendirmek mukusun ince kalmasına yardımcı olabilir. Buharın balgam ve tıkanıklığı giderebileceğini duymuş olabilirsiniz. Aslında bu fikri destekleyecek çok fazla kanıt yok ve tahrişlere bile neden olabilir. Buhar yerine rutubetlendirici kullanabilirsiniz. Rutubetlendiriciyi tüm gün güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Sadece her gün suyunu değiştirdiğinizden emin olun ve rutubetlendiricinizi paket talimatlarına göre temizleyin.

2. BOL SU İÇİN

Yeterince sıvı tüketmek, özellikle ılık olanlar, mukus akışınıza yardımcı olabilir. Su, mukusun hareket etmesine yardımcı olarak tıkanıklığınızı gevşetebilir.

Tavuk suyu çorbasından meyve suyuna kadar herhangi bir sıvıyı tüketmeniz yardımcı olacaktır. Diğer sıvı seçenekleri arasında kafeinsiz çay, ılık meyve suyu veya limon suyu bulunur.

3. SOLUNUM SAĞLINA FAYDALI OLAN GIDALARI TÜKETİN

Limon, zencefil ve sarımsak içeren yiyecek ve içecekleri tüketmeyi deneyin. Bunların soğuk algınlığı, öksürük ve fazla mukusun tedavisinde yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Acı biber gibi kapsaisin içeren baharatlı yiyecekler, sinüsleri geçici olarak temizlemeye ve mukusun hareket etmesine yardımcı olabilir.

Aşağıdaki yiyecek ve takviyelerin viral solunum yolu hastalıklarını önleyebileceğini veya tedavi edebileceğine dair bazı bilimsel kanıtlar vardır:

Meyan kökü

Ginseng

Çilek

Kirpi otu

Nar

Guava çayı

Çinko takviyesi

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çoğu insan için bu maddeleri tüketmek herhangi bir risk taşımıyor. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız, diyetinize yeni içerikler eklemeden önce doktorunuza sorun (bazıları ilacın etkisini değiştirebilir).

4. TUZLU SUYLA GARGARA YAPIN

Ilık tuzlu su ile yapılan gargara boğazınızın arkasında asılı balgamı temizlemeye yardımcı olabilir. Hatta mikropları öldürebilir ve boğaz ağrınızı yatıştırabilir.

Yarım çay kaşığı tuz ile bir bardak ılık suyu karıştırın. Ilık su tuzu daha hızlı çözer. Tahriş edici klor içermeyen filtrelenmiş veya şişelenmiş su kullanmak da iyi bir fikirdir. Karışımı biraz yudumlayın ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin. Yavaşça ciğerlerinizden 30-60 saniye kadar gargara yapmak için hava üfleyin ve sonra suyu tükürün. Gerektiği kadar tekrarlayın.

5. OKALİPTUS YAĞI KULLANIN

Okaliptüs yağının kullanılması, mukusu göğsünüzden çıkarabilir. Mukusu gevşetmeye yardımcı olur, böylece daha kolay öksürebilirsiniz. Aynı zamanda, rahatsız edici bir öksürük varsa, okaliptüs rahatlatabilir. Bir difüzör kullanarak buharı soluyabilir veya bu bileşeni içeren bir merhem kullanabilirsiniz. Bu yağı çocuklarda kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

6. REÇETESİZ İLAÇLARI DENEYİN

Ayrıca kullanabileceğiniz reçetesiz satılan ilaçlar da bulunmaktadır. Örneğin dekonjestanlar burnunuzdan akan mukusu kesebilir. Bu mukus balgam olarak kabul edilmez, ancak göğüs tıkanıklığına neden olabilir. Dekonjestanlar, burnunuzdaki şişliği azaltır ve solunum yollarınızı açar.

Ağız yoluyla alınan dekonjestanlar aşağıdaki biçimlerde bulunabilir:

Tabletler veya kapsüller

Sıvılar veya şuruplar

Aromalı tozlar

Piyasada birçok dekonjestan burun spreyi de vardır.

Boğazınızın veya göğsünüzün arkasında duramayacak kadar mukusu incelten guaifenesin (Mucineks) gibi ürünleri de deneyebilirsiniz. Bu ilaç türü balgam söktürücü olarak adlandırılır, incelterek ve gevşeterek mukustan kurtulmanıza yardımcı olur. Bu reçetesiz ilaç tedavisi genellikle 12 saat kadar etkili olur, ancak ne sıklıkta alınabileceği konusundaki paket talimatlarını izleyin. 4 yaş ve üstü çocuklar için çocuk sürümleri vardır.

Vicks VapoRub gibi göğüs merhemleri öksürükleri hafifletmek ve potansiyel olarak mukustan kurtulmak için okaliptüs yağı içerir. Her gün üç defaya kadar göğsünüze ve boynunuza sürebilirsiniz. Küçük çocuklar Vicks’i tam dozda kullanmamalıdır, ancak şirket çocuklara uygun versiyonları da üretmektedir. Bu ürünü ısıtmamalısınız çünkü yanmanıza neden olabilir.

7. REÇETELİ İLAÇLAR

Belirli hastalıklarınız veya enfeksiyonlarınız varsa, doktorunuz belirtilerinizin temel nedenini tedavi etmek için ilaçlar yazabilir. Kistik fibroz gibi kronik bir akciğer rahatsızlığınız varsa, mukusunuzu inceltebilen özel ilaçlar vardır. Hipertonik salin, sprey yardımı ile gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Hava kanallarınızdaki tuz miktarını artırarak çalışır. Farklı dozlarda bulunmaktadır ve 6 yaş üstü insanlar üzerinde kullanılabilir.

Bu tedavi yalnızca geçici bir rahatlama sağlar ve öksürük, boğaz ağrısı veya göğüs gerginliği gibi bazı yan etkilere neden olabilir.

Dornase-Alfa (Pulmozyme), kistik fibrozu olan kişilerce sıklıkla kullanılan mukus inceltici bir ilaçtır. Sprey yardımı ile kullanılır. Ayrıca 6 yaş ve üstü insanlar için de uygundur.

Bu ilacı kullanırken sesinizi kaybedebilirsiniz veya vücudunuzda kızarıklıklar oluşabilir. Diğer yan etkiler şunlardır:

Boğaz rahatsızlığı

Yüksek ateş

Baş dönmesi

Burun akması

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Çoğu zaman fazla veya yoğun balgam endişe nedeni değildir. Sabahları fark edebilirsiniz, çünkü gece boyunca birikir ve kurur. Öğleden sonraya kadar daha akışkan bir hale gelmelidir. Hastaysanız, mevsimsel alerjiniz varsa veya susuz kalıyorsanız daha fazla balgam üretebilirsiniz. Rahatsız edici balgam düzenli bir hal alırsa, doktorunuzdan randevu almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki hastalıklar balgam birikmesine neden olabilir:

Reflü

Alerjiler

Astım

Kistik fibrozi

Kronik bronşit

Diğer akciğer hastalıkları

Balgamınız sizi bir ay veya daha fazla bir süredir rahatsız ediyorsa doktorunuza başvurun. Başka belirtileriniz varsa doktorunuza bildirin, örneğin: