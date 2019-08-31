Sempati ve samimiyet onların kalemi: Boğa burcu erkeğinin özellikleri

Boğa burcu erkekleri yardımlaşmayı ve yardım etmeyi çok severler bunun için çevresindeki yakınlarından başı sıkışanların yardım isteyecekleri ilk kişilerdir. Boğa burcu erkeklerinin ilişki hayatına değinecek olursak güven ve huzur onların aradığı ilk faktörlerdir. Kısa ilişkilerdense daha çok uzun ilişkileri tercih eder ve karşısındaki kadından onu anlamasını, onunla ilgilenmesini ve sevdiği şeyleri yapmasını isterler.

BOĞA BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Boğa umudun burcudur. Boğa ’sız bir burçlar kuşağı düşünülemez. Sabırlı, sorumluluk sahibi boğa burçlar içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanıdır. Boğa insanı ruhsal varlığına olduğu kadar maddesel varlığına da bağlıdır. Dış görünüşü ile sakin ve tepkisiz görünen boğa insanı kışkırtıldığında kızgın bir boğa gibi saldırıya geçer. Eyleme geçmekte ağırkanlı fakat kızgınlıkta zapt edilmesi güç bir mizaç sayılır. Boğaların dışa yansıyan özellikleri arasında sabırlı olmak, elinden iş gelmek ve mülkiyetçilik sayılabilir. Sabırlı insan genellikle sakindir, durgundur, gayretlidir, soğukkanlıdır.

Boğalar azimli ve kararlıdır. Borçlarında ve ödevlerinde sıkı bir doğrucudur. Boğa burcunun mülkiyetçiliği hem maddiyata hem de insanlara uzanır. Genellikle kibar, uyumlu, bencil olmayan ve çevresine özenlidir. Doğal olarak sabrının sınırlarını zorlayan bir davranış karşısında bir yanardağ gibi patlayabilir. Boğalar rahatsız olacakları bir durumdan kaçınmaya çalışırlar. Kıskançlık, oburluk ve maddiyatçılığa karşı dikkatli olmalıdırlar.

Boğa insanları çocukluğundan itibaren sevgi ve aşırı ilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu yetişkin olduğu zamanda devam eder. Karşı cinse olan bağlılığı da biraz bu yüzdendir. Fiziksel olarak çok çekicidirler ve doğanın bu hediyesinin bilincindedirler. Bakımlı görünmeye büyük özen gösterirler. Onlar için kendilerine bakmak çok anlamlı bir iştir. Kendisini göstermek için yaptığı hareketlerin hepsi çevresinin dikkatini çekmek içindir. Kesinlikle konuşkan, çok sesli ve düşüncelerini açıkça belirten iyi bir dinleyicidir.

Boğalar genelde sabit fikirlidirler. Hayatı siyah beyaz bir resim gibi görürler. Aynı zamanda yakın çevresindeki insanlarla birlikteyken anlaşmaya daha yatkındırlar. Boğa erkeği manevi olan her şeye bağlı olmasına rağmen bir kadının bütün entelektüel yanını ortaya koymasına da çok değer vermez. Bu durumda kadın erkeğin kayıtsızlığını ifade eden soğuk bakışlara maruz kalır. Ara sıra arkadaşlarını beklenmedik araklarla şaşırtmanız, şimdiye kadar söylenenlerin bir inkarı değildir. Bu sadece duygularınız incindiğinde geçerli olur.

BOĞA BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Aile babası olmaya yatkın olan Boğa erkekleri gayet ciddi ve sakin karaktere sahiplerdir. Son derece çözümcü ve pratik bir yapıları vardır. Sabır düzeyleri yüksektir, çocukları severler ve çevrelerindeki çocuklara şefkatli bir yaklaşım sergilerler. Konfora önem verirler, hayatlarını yüksek standartlar içerisinde sürdürmek isterler.

Boğa erkeklerinin en mutlu olduğu anlar sevdikleriyle yaşadıkları duygulu zamanlardır. Akraba ziyaretlerine ve aile ilişkilerine önem verirler. İnsanlarla iyi anlaşırlar ve kendilerini sevdirirler, bu yüzden çevrelerinde hep dostları olur. Sakin olsalar da kızdıkları zaman çok büyük bir öfke gösterebilirler.