Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

‘Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilmeli?’ sorusu hakkında toplumumuz yeteri kadar bilinçli değil. Vücudumuzda iki tane böbrek bulunuyor. Bu organ karnımızın arka tarafında sağ ve sol olarak yer alıyor. Böbrek ağrıları kişiden kişiye değişik sebeplerden oluşabilir. Peki, böbrek ağrısı için hangi doktora gidilmeli? İşte cevabı…

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz"

“Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilmeli?” sorusuna karşılık bilgi sahibi misiniz? Böbrek ağrıları genel olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşları nedeniyle olur. Bunlar dışında da birçok sebebi olan böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla da karıştırılabilir. Bu duruma dikkat edilmelidir. Böbrek ağrısı çeken birisi en kısa sürede hastaneye gidip bir doktora görünmelidir.

BÖBREK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Böbrekler vücudumuzda iki tane bulunur ve karnımızın arka tarafında, belimizin sağ ve sol yanlarındadır. Şekil itibari ile fasulyeye benzer. Böbrek ağrısı neden olur? Esas olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşlarıdır. Bununla birlikte, birçok başka böbrek ağrısı sebebi vardır. Tek böbreği olan insanlarda yaşamaya devam edebilir. Böbreklerin işlevi ve amacı, fazla sıvı ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbrekler vücudun hem sol hem de sağ tarafında sırt kaslarına karşı üst karın bölgesinde yer alır.

Böbrek ağrısının ve sırt ağrısının ayırt edilmesi zor olabilir, ancak genellikle sırt ve sırtın kaburgaların altında yer alan böbrek ağrısının daha derin ve daha yüksek olduğu görülürken, sırt ağrısının şiddeti daha azdır.  Hamile bir kadın böbrek ağrısı çekiyorsa acil doktora başvurmalıdır.

Böbreklerin görevleri,

  • Kanda bulunan zararlı maddeleri filtrelemek,
  • Kan basıncı yapılırken burada salgılanan Renin adındaki enzimin salgılanmasını sağlamak,
  • Vücudumuzdaki dengeleri korumak… Bunlar asit ve baz dengesi ve tuz ile su dengesidir,
  • Eritropoetin ve Kalsitriol hormonları kan yapar ve bu hormonların salgılanmasını sağlamak böbreklerin görevidir.

BÖBREK AĞRISI NASIL OLUR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek ağrısı çoğumuzun başına gelmiştir. Bu ağrının sebepleri elbette pek çoktur fakat meydana gelen hastalık belirtilerinin direk olarak böbrekleri işaret ettiği net belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;

  • İdrara sık gitme
  • İdrarın kötü kokması
  • İdrarını yaparken ağrılı ve yanarak yapmak
  • İdrar renginin pembe veya kanlı olması
  • Bulanık idrar
  • Huzursuzluk
  • İdrar yaparken zorlanma
  • İdrar miktarının azalması
  • Gece uyanıp idrar yapma isteği
  • Genital bölge, karın, kasık, sırt ve bele vuran ağrılar
  • Mide bulantısı
  • Böbreklerin olduğu yerlere aniden sancı veya kramp girmesi
  • Kusma
  • Halsizlik
  • Yüksek ateş

Böbrek ağrılarının çeşitli sebepleri vardır;

  • Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması
  • İdrar yolu enfeksiyonlarında
  • Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında
  • Böbrek büyümelerinde
  • Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi
  • Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı
  • Böbreklerdeki enfeksiyonlar
  • Böbrekteki basit kistler
  • Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir
  • Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir
  • Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması
  • Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile
  • Böbreklerde kanama
  • Böbreklerin küçülmesi
  • Böbrek damarlarının tıkanması
  • Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması
  • Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir
  • İdrar yollarında kum
  • Böbrekte kum
  • İdrar ve böbrekteki taş
  • Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser
  • Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir. Bu durumda doktorunuza başvurunuz.

BÖBREK AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.

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