Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

“Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilmeli?” sorusuna karşılık bilgi sahibi misiniz? Böbrek ağrıları genel olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşları nedeniyle olur. Bunlar dışında da birçok sebebi olan böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla da karıştırılabilir. Bu duruma dikkat edilmelidir. Böbrek ağrısı çeken birisi en kısa sürede hastaneye gidip bir doktora görünmelidir.
BÖBREK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?
Böbrekler vücudumuzda iki tane bulunur ve karnımızın arka tarafında, belimizin sağ ve sol yanlarındadır. Şekil itibari ile fasulyeye benzer. Böbrek ağrısı neden olur? Esas olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşlarıdır. Bununla birlikte, birçok başka böbrek ağrısı sebebi vardır. Tek böbreği olan insanlarda yaşamaya devam edebilir. Böbreklerin işlevi ve amacı, fazla sıvı ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbrekler vücudun hem sol hem de sağ tarafında sırt kaslarına karşı üst karın bölgesinde yer alır.
Böbrek ağrısının ve sırt ağrısının ayırt edilmesi zor olabilir, ancak genellikle sırt ve sırtın kaburgaların altında yer alan böbrek ağrısının daha derin ve daha yüksek olduğu görülürken, sırt ağrısının şiddeti daha azdır. Hamile bir kadın böbrek ağrısı çekiyorsa acil doktora başvurmalıdır.
Böbreklerin görevleri,
BÖBREK AĞRISI NASIL OLUR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
Böbrek ağrısı çoğumuzun başına gelmiştir. Bu ağrının sebepleri elbette pek çoktur fakat meydana gelen hastalık belirtilerinin direk olarak böbrekleri işaret ettiği net belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;
Böbrek ağrılarının çeşitli sebepleri vardır;
BÖBREK AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?
Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.