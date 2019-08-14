Böbrek ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

“Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilmeli?” sorusuna karşılık bilgi sahibi misiniz? Böbrek ağrıları genel olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşları nedeniyle olur. Bunlar dışında da birçok sebebi olan böbrek ağrıları sırt ağrılarıyla da karıştırılabilir. Bu duruma dikkat edilmelidir. Böbrek ağrısı çeken birisi en kısa sürede hastaneye gidip bir doktora görünmelidir.

BÖBREK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Böbrekler vücudumuzda iki tane bulunur ve karnımızın arka tarafında, belimizin sağ ve sol yanlarındadır. Şekil itibari ile fasulyeye benzer. Böbrek ağrısı neden olur? Esas olarak idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek taşlarıdır. Bununla birlikte, birçok başka böbrek ağrısı sebebi vardır. Tek böbreği olan insanlarda yaşamaya devam edebilir. Böbreklerin işlevi ve amacı, fazla sıvı ve atık ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Böbrekler vücudun hem sol hem de sağ tarafında sırt kaslarına karşı üst karın bölgesinde yer alır.

Böbrek ağrısının ve sırt ağrısının ayırt edilmesi zor olabilir, ancak genellikle sırt ve sırtın kaburgaların altında yer alan böbrek ağrısının daha derin ve daha yüksek olduğu görülürken, sırt ağrısının şiddeti daha azdır. Hamile bir kadın böbrek ağrısı çekiyorsa acil doktora başvurmalıdır.

Böbreklerin görevleri,

Kanda bulunan zararlı maddeleri filtrelemek,

Kan basıncı yapılırken burada salgılanan Renin adındaki enzimin salgılanmasını sağlamak,

Vücudumuzdaki dengeleri korumak… Bunlar asit ve baz dengesi ve tuz ile su dengesidir,

Eritropoetin ve Kalsitriol hormonları kan yapar ve bu hormonların salgılanmasını sağlamak böbreklerin görevidir.

BÖBREK AĞRISI NASIL OLUR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek ağrısı çoğumuzun başına gelmiştir. Bu ağrının sebepleri elbette pek çoktur fakat meydana gelen hastalık belirtilerinin direk olarak böbrekleri işaret ettiği net belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;

İdrara sık gitme

İdrarın kötü kokması

İdrarını yaparken ağrılı ve yanarak yapmak

İdrar renginin pembe veya kanlı olması

Bulanık idrar

Huzursuzluk

İdrar yaparken zorlanma

İdrar miktarının azalması

Gece uyanıp idrar yapma isteği

Genital bölge, karın, kasık, sırt ve bele vuran ağrılar

Mide bulantısı

Böbreklerin olduğu yerlere aniden sancı veya kramp girmesi

Kusma

Halsizlik

Yüksek ateş

Böbrek ağrılarının çeşitli sebepleri vardır;

Böbreklerde taş olması veya tek böbrekte taş olması

İdrar yolu enfeksiyonlarında

Böbreklerin veya böbreğin iltihaplanmasında

Böbrek büyümelerinde

Mesaneyi boşaltan boru şeklindeki üreterlerin genişlemesi

Genetik bir böbrek hastalığı olan Polikistik böbrek hastalığı

Böbreklerdeki enfeksiyonlar

Böbrekteki basit kistler

Regl sancıları da zaman zaman adet döneminde böbrek ağrılarını tetiklemektedir

Böbrekleri açıkta bırakacak kıyafetlerde onların üşüyüp ağrı yapmasına sebep olabilir

Böbreğin bir takım sebeplerden ötürü yaralanması

Böbrek yerlerine şiddetli darbe ile

Böbreklerde kanama

Böbreklerin küçülmesi

Böbrek damarlarının tıkanması

Bazı trafik kazası gibi nedenlerden böbreklerin zarar görerek parçalanması

Bel kısmında sıkışan sinir veya bel fıtığı böbrekleri de tetikleyebilir

İdrar yollarında kum

Böbrekte kum

İdrar ve böbrekteki taş

Böbreklerde meydana gelen tümör veya kanser

Bazı kullanılan ilaçların yan etkileri olarak böbrek ağrılarını tetiklemektedir. Bu durumda doktorunuza başvurunuz.

BÖBREK AĞRISINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Böbrek ağrısı şikâyeti olanların Nefroloji veya Üroloji bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu bölümdeki doktorlara Ürolog veya Nefrolog denir.