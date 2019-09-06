Saç ve deri dökülmelerine 'Bıttım sabunu' ile son verebilirsiniz

Saç ve deri dökülmelerinden siyah noktalara kadar tedavi edici özelliği olan bıttım sabunu uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Saçların erken beyazlamasını da önleyen bıttım sabunu halk arasında prensin sabunu olarak biliniyor. Doğal temizlik ve bakım ürünü olmasıyla dikkat çeken bıttım sabunu zengin içeriği sayesinde birçok kimyager ve uzman tarafından öneriliyor.

BITTIM SABUNU NEDİR?

Bıttım sabunu, “bıttım” adı verilen ufak kahverengi kabuklu yabani fıstık bitkisinin yağı ile “çitlembik” olarak da bilinen menengiç ağacının yağından yapılan faydası bol doğal bir sabun çeşididir. Egzama, mantar ve kepek gibi cilt sorunlarını geçirmesiyle meşhur olan Bıttım sabunu, Mardin’in Botan bölgesinde doğmuş olmasına karşın Siirt ile özdeşlemiş durumdadır. Üretildiği bölgede “Botan sabunu” adıyla da tanınan Bıttım sabunu, deri dökülmelerini önleyerek birçok saç sorununu da çözer. Saçları besler ve yumuşacık hale getirir. Aynı zamanda, saçların erken beyazlamasını da önler. Cizre, Şırnak’ta da üretilen Bıttım sabunu tamamen doğal ürünlerden meydana getirilir. Bir rivayete göre, Prens Charles başta olmak üzere İngiliz kraliyet ailesi de Bıttım sabununu yıllardan beri severek kullanır. Bu nedenle, Bıttım sabunu halk arasında “prensin sabunu” adıyla da bilinir.

Bıttım sabunu, Güneydoğu Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde bulunur. Türkiye’nin diğer bölgeleri ile şehirlerinde ise, aktarlardan ve organik pazarlardan kolaylıkla temin edilebilir. Alırken, gerçeğini ve katkısız olanını almaya özen göstermek gerekir. Bıttım sabunu, birçok kimyager ve saç uzmanının önerdiği, oldukça doğal bir temizlik ve bakım ürünüdür.

BITTIM SABUNU NASIL YAPILIR?

Bıttım bitkisi, Antep fıstığının aşısız hali olarak da tanımlanabilir. Zaten Bıttım sabunu da, daha çok Siirt’te bulunan bu bitkinin fıstıklarının ezilmesi sonucu ortaya çıkan yağ ile üretilir. Siirt’te bu fıstık bitkisi Eylül ayının sonlarına doğru olgunlaşır. Bıttım fıstıkları, bağ ve bahçelerde toplanır, tek tek ayıklanır. Çürükleri ayrılır ve iyi durumdakiler yıkanıp kurutulur. Kuruma işlemi 5 ile 10 gün arası sürer. Kuruyan Bıttım fıstıkları değirmende öğütülür ve ardından orta sıcaklıkta suyla bir kazan içerisinde yoğrulur. Yoğurma işlemi en çok özen isteyen safhadır. Bu işlem iki saate yakın sürer. İki saat süresince yoğrulan Bıttım fıstıklarından belli bir miktarda yağ çıkar. Bu yağ ayrı bir kaba konur. Kalan Bıttım fıstıkları sıcak bir ortamda bırakılır. Böylece yağları tamamen süzülmeye çalışılır. Yağlı çözelti su yüzeyine çıkmaya başlar. Bu işlem sonlanınca, kazanda kalanlar atılır ve kazan temizlenir. Kazanın temizliğinin ardından, Bıttım fıstığı kabuklarından temizlenir ve yağın içinde olduğu kazan kaynarken bir başka kabın içerisinde sabunlaşma reaksiyonunun gerçekleşmesi için çözelti hazırlanır. Kazandaki yağ kaynadıktan sonra, çözelti düzenli aralıklarla kazana eklenir ve karıştırılır. Bu sayede, sabunlaşma reaksiyonu hızlandırılmış olur. Karışım 12 ile 16 saat arası bir süre boyunca kaynatılır ve bu süre sona erdiğinde sabunlaşma reaksiyonu son bulur. Sabun henüz sıcakken, yarı sıvı durumdayken kazandan alınır ve kaplara doldurulur. Kaplara konan Bıttım sabunu, açık havalı bir ortamda üç gün boyunca bekletilir. Büyük kalıplar halindeki bu sabunlar, üçüncü günün sonunda arzu edilen boyutlarda dilimler halinde kesilir ve tüketiciye de bu boyutlara ulaştırılır.

HAKİKİ BITTIM SABUNU NASIL ANLAŞILIR?

Bıttım sabunu, son yıllarda faydaları sebebiyle çok fazla rağbet görmeye başlamıştır. Bu yüzden, bazı kimseler, daha fazla kar uğruna Bıttım sabununu taklit etmektedir. Dolayısıyla şu anda piyasada satılan her Bıttım sabununun hakiki olmama riski bulunmaktadır. Peki hakiki Bıttım sabunu nasıl anlaşılır? Daha sağlıklı bir saç ve cilt için satın aldığımız Bıttım sabununun gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Bıttım sabunu genelde koyu yeşil ya da koyu sarı renkte olur. Yapım aşaması tamamlanan ve kullanıma hazır olan sabunun rengi bir süre sonra biraz açılabilir. Bunun sebebi, Bıttım sabununun içindeki suyun kurumasıdır. Su, zamanla buharlaşır ve yok olur. Hakiki sabunu anlamanın bir yolu bu rengi kontrol etmektir. Ayrıca, Bıttım sabununun yapımında Bıttım bitkisinin yağı kullanılır. Bu yağ bin bir emekle elde edilen ve zor bulunan bir yağdır. Bu sebeple, kıymetli, oldukça pahalı bir yağdır. Kimi üreticiler, bu sabunun üretiminde maliyeti azaltmak amacıyla bu değerli Bıttım bitkisinin yağı yerine zeytinyağı, defne yağı gibi başka yağlar kullanmaktadır. Sabunu ayırt etmenin bir başka yolu da, sabunu koklayarak sabunda bu tip yağların olup olmadığına bakmaktır. Ayrıca, taklit sabunlar, orijinallerine göre oldukça ucuzdur. Bu da bir kontrol yöntemi olarak öne çıkar.

BITTIM SABUNU NASIL KULLANILIR?

Kullanmadan önce saçınızı ılık suyla yıkayıp arındırın. Saçınızın tüm suyu emmesini sağlayın.

Ardından, Bıttım sabununu su ile birazcık yıkayın.

Sonrasında, Bıttım sabununu bolca köpürtüp saç diplerinize masaj yapmak suretiyle uygulayın. Bu uygulamayı 3 ile 5 dakika arası bir süre devam ettirin.

Uygulama sırasında, saç derinizi hafifçe kaşıyın.

Bıttım sabununu tek başına kullanırsanız faydalarını maksimum noktaya çıkarırsınız. Bu nedenle, Bıttım sabununu yanında başka bir kimyasal ürün olmadan kullanın.

Bu sabunu düzenli bir şekilde kullanın, ancak bu şekilde faydaları açığa çıkar.

Eğer 1 gün Bıttım sabunu kullanıyorsanız, sonraki gün şampuan kullanmayın.

Saçlarınızı Bıttım sabunuyla yıkadıktan sonra 2 gün boyunca saçlarınızı yıkamayın. Çünkü, Bıttım sabunu yağlı yapısı ile saçlarınızı diğer ürünlere göre çok daha fazla besleyecektir.

BITTIM SABUNUNUN FAYDALARI

Saç dökülmelerini engeller ve neredeyse tamamen durdurur. Ancak bu etkinin aktif olması için, Bıttım sabununu sürekli ve sık bir şekilde kullanmak gerekir.

Kepeklerin ortadan kalkmasına yardım eder ve yeni kepek oluşumunun da önüne geçer.

Saçların beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcıdır. Eğer hafif kırlaşmaya başlamış saçlarınız varsa, Bıttım sabununu kullanarak 7 ile 8 ay arası bir sürede saçlarınızın eski rengine kavuştuğunu görebilirsiniz. Bu etki için de sık olarak kullanılmalıdır.

Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır. Saç derisindeki bakterileri tamamen ortadan kaldırır.

Saçları doğal bir şekilde güçlendirir.

Saçları besler ve yumuşacık yapar.

Saçların parlaklık derecesini artırır.

Saçların su ve yağ dengesini düzenler.

Çok yağlı saçların daha sağlıklı olmasına yardım eder.

Kuru saçları nemlendirmeye yardım eder.

Sıradan bir sabunun verdiği kurutma ve keçe yapma etkilerini asla göstermez.

Saçların elektriklenmesinin önüne geçerek rahat ve kolay şekilde şekil almasına yardım eder.

Özellikle kıvırcık saçlara kolaylıkla şekil vermeyi sağlar.

Saça hacim verir, gürleşerek dolgun görünmesine yardım eder.

Saçların kırılmasını önler.

Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.

Antiseptik etki gösterir, derideki ve saçtaki mikropları öldürür.

Vücut temizliğinde çok etkilidir.

İnsanları rahatlatan bir kokusu ve etkisi vardır.

Cilt üzerinde peeling etkisi gösterir.

Cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturur ve asla kurutmaz.

Ergenlik sivilcelerini ve genel olarak yağlanmaya bağlı olarak oluşan tüm sivilce ve akneleri geçirmeye yardım eder. Var olan sivilceleri kuruttuğu gibi, uzun süreli kullanımda sivilcelerin yeniden çıkmalarını da engeller.

Cilt lekelerinin ortadan kaybolmasına yardım eder.

Vücuttaki kaşıntıları ve kızarıklıkları alır.

Derideki yara ve tahrişleri ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Gözenekleri açmaya yardım eder ve vücudun rahatça nefes almasını sağlar.

Bacaklardaki varislerin gözle görülür biçimde azalmasına yardım eder.

Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Sedef hastalığının atlatılmasına yardım eder.

Tamamen doğal bir biçimde ve doğal ürünlerle üretildiği için kimyasal madde içermez ve yan etki göstermez.

BITTIM SABUNUNUN FAYDALARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA

Saçlarınızı başta sertleştiriyor gibi gelebilir. Bunun sebebi, uzun yıllardır kullandığınız kimyasal içerikli saç temizlik ve bakım ürünlerinden sonra ilk kez farklı bir ürün kullanmanızdır. Bıttım sabununu ilk kez kullanmaya başladığınız andan itibaren, saçlarınız yeni bir ürüne adapte olma sürecine girer. Birkaç kullanımın sonunda, eğer kullandığınız Bıttım sabunu hakiki ise, saçlarınız sabuna alışacak ve tüm faydalar birer birer etkisini gösterecektir.

ÖNEMLİ

Faydalarından yararlanabilmek için hakiki, doğal ve tamamen katkısız olanın Bıttım sabununu almaya özen gösterin.

Gözünüzden ve göz çevrenizden uzak tutun. Gözlerle temas etmesi durumunda göz yakıcı etki gösterdiği için kullanım sırasında çok dikkatli olun.

Fıstığa, bıttım bitkisine ya da menengiç bitkisine alerjisi olanların kullanmaması gerekir. Bu sabunu kullandıktan sonra cildinizde bir alerjik reaksiyonun geliştiğini görürseniz, Bıttım sabununu kullanmayı derhal bırakın ve bir cilt doktoruna başvurun.

Bir hastalık nedeniyle ilaç kullanıyorsanız ya da bir cilt rahatsızlığınız varsa Bıttım sabununu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Çok sık ve aşırı miktarda kullanmayın. Cildinizi tahriş edebilir.