Bit probleminden kurtulmak için evde uygulanabilecek 4 bitkisel çözüm

Bit problemine yakalananlar çözüm arıyor. Bit problemi için evde uygulanabilecek bitkisel tedaviler mevcut. toka, taç, bandana gibi aksesuarların kullanımı veya aynı kıyafetleri giymek bitin bulaşma nedenleri arasındadır. İşte bitin geçmesi için evde uygulanacak bitkisel tedavi yöntemleri...

06 Ağustos 2019 Salı 16:13
06 Ağustos 2019 Salı 16:13
Bit probleminden kurtulmak için evde uygulanabilecek 4 bitkisel çözüm

BİT NEDİR?

Bit; saç derisindeki kanı emerek beslenen parazitlerdir. Halk arasında bilinen, uzun saçlarda bit görülme olasılığının daha sık olduğu görüşü ise doğru değildir. Bit, kısa saçlarda da aynı oranda görülür. Ayrıca bitin özellikle temiz saçlara daha çok geldiği bilinmektedir.

BİT NASIL BULAŞIR?
Bit bulunan kişinin kullandığı toka, taç, bandana gibi aksesuarların kullanımı veya aynı kıyafetleri giymek bitin bulaşma nedenleri arasındadır.

BİTİN BULAŞMASINI ENGELLEMENİN YOLLARI
Elma sirkesi, kokusu nedeni ile bitin saça veya vücuda gelmesini engeller. Duş yaptıktan sonra, durulama suyuna birkaç damla elma sirkesi dökerek tüm vücudunuzu durulayabilirsiniz.
Rozetler, bitin bulaşmasını engelleyen aksesuarlardır. Okul çağında olan çocukların çantalarına, yakalarına, kabanlarına rozet takarak bitin gelmesini engelleyebilirsiniz.
Bit tokası: Kız çocuklarının veya kadınların bit olma olasılığı olan ortamlarda kullanması için bit tokaları üretilmiştir. Bu tokalar sayesinde bitin size gelmesini engellemeniz mümkün.
Bit şampuanları veya bit losyonları: Bit losyonu, banyodan önce saçın her yerine iyice sürülür ve yaklaşık 10 dakika bekletilir. Daha sonra yıkanır. Bit şampuanını ise, normal banyoda kullandığınız şampuan gibi kullanabilirsiniz.

BİT SAÇTAN NASIL TEMİZLENİR?
Saça bulaşan bitten kurtulmanın yolları;

Sarımsak: Orta boy iyi dövülmüş 8 diş sarımsak ile 3 yemek kaşığı limon suyunu iyice karıştırın. Sarımsakların suyu çıkana kadar dövülmesi bu aşamada önemli. Elde ettiğiniz karışımı saç derinize iyice yedirin ve 20-25 dakika bekletin. Sonrasında saçınızı yıkayabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı: Saçın bitlerden arınması için hindistan cevizi yağı da etkili bir yöntemdir. 6-7 yemek kaşığı hindistan cevizi yağına 1 çay kaşığı biberiye ekleyerek karıştırın. Saçınıza iyice yedirdikten sonra bir bone ile kapatın. Yaklaşık 6 saate beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Bu karışımı gece yatarken kullanmanız önerilir. Ertesi sabah saçınızı yıkayabilirsiniz.

Lavanta yağı: 2 yemek kaşığı hakiki zeytinyağı ile bir yemek kaşığı lavanta yağını karıştırarak saçınıza iyice yedirin. 2-3 saat beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.
Zeytinyağı: 4-5 kaşık hakiki zeytinyağı ile 1 yemek kaşığı limon suyunu karıştırarak da bitlerden kurtulmanız mümkün. Zeytinyağını ufak bir tencerede yaklaşık 30 saniye ılıtın. Ocaktan aldıktan sonra limon suyunu ekleyerek saçınızın her yerine iyice yedirin. Saçınıza bone takarak bir gece bekletin.

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