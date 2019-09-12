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  3. Ticaretin döndüğü nokta: Birincil piyasa

Ticaretin döndüğü nokta: Birincil piyasa

Ticaretin döndüğü nokta: Birincil piyasa

Birincil piyasa terimini genellikle ekonomi programlarında ve günlük hayatta duymaktayız. Piyasa, talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer olarak tanımlanır. “Birincil Piyasa nedir?” sorusunun yanıtı haberimizde…

Birincil piyasa, menkul kıymetlerini ihraç eden tüzel kişiler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya ilk olarak karşılaştıkları piyasalar olma özelliği göstermektedir. Diğer bir anlamıyla birincil piyasa, menkul kıymet ihraç eden kuruluşların paylarını yatırımcılara ilk kez sunduğu piyasadır. Devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı da bir birincil piyasa işlemine örnek olarak gösterilebilmektedir. Birincil piyasa ve ikincil piyasa birbirlerinden oldukça farklı şeylerdir.

BİRİNCİL PİYASA

İhraç edilen tahvil ve hisse senedin gibi menkul kıymetlerin şirketler ya da devlet tarafından ilk başta alıcılara satıldığı piyasalardır.

İkincil piyasa ise birincil piyasada işlem gören menkul kıymetlerin alınıp satıldığı menkul kıymetlerdir. Örneğin, Borsa İstanbul.

Bir hisse senedi ya da tahvilin birincil piyasada işlem görmesi bu menkul kıymeti çıkartan şirket ya da devlete bir fon sağlayacaktır. Ancak, bu senetlerin ikincil piyasada değişiminde ise menkul kıymet çıkartan şirket ya da devlete fon girişi olmaz.

İkincil piyasaların sağladığı en büyük avantaj, finansal varlıkların satışını kolaylaştıracak likiditeyi artırmaktadır.

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