Aşırı tüketildiğinde bakın nelere sebep oluyor

Soğuk havalarda tercih edilen biberiye çayı, içerdiği vitaminler sayesinde sayısız fayda sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen biberiye çayı, sindirimden hafızaya kadar vücudun dört bir yanına etki ediyor. Yan etkileri bulunması nedeniyle biberiye çayının aşırı tüketimi sağlıklı değildir.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Biberiye çayının faydalarını öğrendikten sonra onu hemen denemek istemiş olabilirsiniz. O zaman size biberiye çayını nasıl hazırlayacağınızı, nasıl demleyeceğinizi de anlatmadan geçmeyelim. Biberiye çayını isterseniz taze isterseniz de kurutulmuş biberiye yapraklarını kullanarak demleyebilirsiniz.

Taze biberiye yaprakları ile biberiye çayı nasıl hazırlanır: Elinizde taze biberiye yaprakları varsa 1 su bardağı suya bol yaprakları 1 dal gelecek şekilde malzemelerinizi hazırlayın. Suyu kaynatıp bir kenara alın ve içine yapraklı biberiye dalını atıp 10 dakika kadar demlendirin. Eğer yapraklar tam olarak tadını geçirmediyse demleme süresini 15 dakikaya çıkarabilirsiniz. Ardından süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Kurutulmuş biberiye yaprakları ile biberiye çayı nasıl demlenir: Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş biberiye yapraklarıyla çay demleyecekseniz, 1 su bardağına 1 tatlı kaşığı kadar biberiye yaprağı yeterli olacaktır. Yine suyu kaynatıp bir kenara alın ve içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını atıp 10 dakika demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

Eğer biberiye çayının tadını pek sevmediyseniz içine limon suyu, lavanta, dağ kekiği, bal gibi farklı tatlandırıcı malzemeler de ilave edebilirsiniz. Bu, tamamen damak zevkinize kalmış.

Önemli bir not: Biberiye çayını günde 1 fincandan fazla tüketmemeli, düzenli olarak en fazla 1 hafta kullandıktan sonra en az 1 hafta da ara vermelisiniz. Aşırıya kaçmamanız gerektiğini unutmayın, bizden uyarması.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Biberiye çayını tanımaya tabii ki faydalarıyla başlıyor, onu neden içmeniz gerektiğini öğrenmek için sizi hemen aşağıya alıyoruz.

Biberiye çayı, yapıldığı biberiye bitkisinden aldığı güç sayesinde tam bir vitamin ve mineral deposu desek yeridir. İçinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri başta olmak üzere, C, D, E ve K vitaminleri bulunuyor. Bunun yanında demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri bakımından da en zengin içecekler arasında yer alıyor.

Biberiye çayının en etkili olduğu konulardan biri de hafızadır. Kendisi hafızayı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda konsantrasyonun da artmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu özelliğini sadece kokusuyla bile hissettirebiliyor.

Beynin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan baş ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. Bu etkisinden faydalanmak için demlenen biberiye çayının buharının solunması tavsiye ediliyor.

Buhar banyosu da denilen bu yöntem uygulandığında biberiye çayı solunum yolları sorunlarına da çözüm oluyor, burun tıkanıklıklarının hızla geçmesini sağlıyor. İçeriğindeki C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteren biberiye çayı, vücudu hastalıklardan koruma konusunda da oldukça etkili oluyor. Düzenli kullanımında bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler gösterdiği biliniyor.

Antiseptik özellikler gösterdiğinden ağız içinde, boğazda oluşan yaraların, tahrişlerin de hızla geçmesini sağlıyor.

Sindirim sisteminin de sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bu çay, hazımsızlık, mide ağrısı gibi sorunların da önüne geçiyor.

Aynı şekilde boşaltım sistemini ve bağırsak hareketleri de olumlu yönde etkileyen biberiye çayı, kabızlık sorunu yaşayanlara sıklıkla öneriliyor.

Antioksidan etkisi sayesinde ödem attırıcı ve idrar söktürücü özellikler gösterdiği de biliniyor.

Yine antioksidan etkisi sayesinde kan dolaşımını hızlandırıyor, bu da kış günlerinde içinizin daha sıcak olmasını sağlıyor.

Faydalı, düşük kalorili ve sindirin-boşaltım sistemlerini olumlu yönde etkileyen bir içecek olduğundan zayıflamaya da yardımcı oluyor.

BİBERİYE ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Biberiye çayı, faydalarını anlatırken de saydığımız gibi çok güçlü etkilere sahip bir içecek olduğundan asla aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor. Aksi halde vücutta zehirleyici etkiler oluşturarak farklı yan etkiler yaşamanıza neden olabiliyor.

Öncelikle bu içecek hamile ve emzirme dönemlerindeki kadınlara, epilepsi, yüksek tansiyon, ülser ve kolit rahatsızlığı bulunanlara asla önerilmiyor.

Bunun yanında düzenli olarak ilaç kullanması gereken, ciddi, kronik bir rahatsızlığı bulunan hastaların da doktorlarına danışmadan ve onların onayını almadan asla tüketmemesi gerekiyor.

Aksi takdirde baş dönmesinden mide bulantısına kadar hafif yan etkiler yaşatabileceği gibi, sonu ciddi rahatsızlara varabilecek hasarlar da verebilir, aman diyelim.

Sözün kısası, siz siz olun, doktorunuza danışmadan biberiye de dahil olmak üzere hiçbir bitkiyi tedavi amaçlı kullanmaya çalışmayın.