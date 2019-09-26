Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte özel tarifi!

Beyran Çorbasının lezzetli olmasının yanı sıra pek çok faydası da bulunmaktadır. İçerisindeki malzemeler sayesinde Beyran Çorbası tüketildiğinde insana güç kuvvet veriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Metabolizmayı da hızlandırarak zayıflamaya da yardımcı olan beyran çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarının önüne geçiyor. Beyran çorbası içerdiği sarımsakla da kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklarla savaşıyor.

BEYRAN ÇORBASI (YÖRESEL) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu)

BEYRAN ÇORBASI (YÖRESEL) TARİFİ YAPILIŞI

Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup (su miktarını çorbanın kıvamına göre kendiniz ayarlayınız) haşlanıncaya kadar pişirilir.

Pişen etler süzülerek (suyunu atmayın) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır.

Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir.

Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir.

Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir.

Daha sonra haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır.

Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır.

Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz.

Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.