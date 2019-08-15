Bu belirtiler başladıysa bir bardak beyaz çay demleyin

"Beyaz çayın faydaları nelerdir?" dendiğinde akla ilk olarak yeşil çay türevinden yararlar gelir. Beyaz çayın adını son zamanlarda her yerde duymak mümkün. Birçok faydası olan beyaz çay, son yılların popüler çayları arasında yer alıyor. Birçok faydası bulunan beyaz çay, işlem görmeden toplandığı için de tercih edilmeye başlandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
Bu belirtiler başladıysa bir bardak beyaz çay demleyin

Beyaz çay, siyah ve yeşil çayla aynı bitkinin yapraklarından üretilmektedir. Siyah ve yeşil çay, beyaz çaya göre farklı tekniklerle toplanır. Beyaz çay işlem görmezken, siyah ve yeşil yaş işlem görmektedir. Cilde oldukça iyi gelen beyaz çay, kanser üzerinde de etkisini göstermektedir. Hem soğuk hem sıcak tüketilebilen beyaz çayın faydalarına birlikte göz atalım…

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI

Beyaz çay işlem görmeden toplandığı için antioksidan özelliğini uzun süre korumaktadır. Bu nedenle vücudunuzda biriken ödem, yağ, zararlı maddeler ve bakteriler beyaz çay sayesinde temizlenir.

Ergenlik döneminde veya sıcak günlerde ciltteki yağlanmalar sonucunda oluşan sivilcelerden herkes şikâyetçidir. Sivilcelerinizi yok etmek için beyaz çay tüketebilirsiniz. Antioksidan ve antiseptik maddeler yönüyle zengin olan beyaz çay, cildinizdeki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve cilt sağlığınızı korur.

Dilerseniz tüketerek faydalanın dilerseniz demlenen ve soğuyan çay ile cildinize masaj yapın. Sonuç mükemmel olacak.

Kanser hastalığı üzerine yapılan araştırmalarda beyaz çayın kuvvetli bir antioksidan olduğu belirtilir. Kanserli hücreleri vücuttan atma konusunda etkili olmaktadır.

Beyaz çay bağ dokularını sıkılaştıran bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde cilt problemlerinizi giderebilirsiniz. Cildinizde oluşan egzamalar ve saçlarınızda oluşan kepeklenme için oldukça faydalı olacaktır.

Beyaz çay fenol bakımından yüksektir. Fenol ise cildinizi sıkılaştıran ve kırışıklık etkisini ortadan kaldıran bir maddedir. Bu nedenle beyaz çayın cilt sağlığınızı koruduğunu ve sizi daha genç hissettireceğinizi ifade edebiliriz.

Diyabet hastaları için de ideal bir çay olan beyaz çay, diyabetin etkilerini en aza indirmektedir.

Düzenli olarak tüketilen beyaz çay, beyin ve zihin gelişimini destekler. Hafızayı koruma altına alarak daha dinç kalmanızı ve aktif olmanızı sağlar.

BEYAZ ÇAY NASIL DEMLENİR?

Etkilerini hissetmek istediğinizde beyaz çay kullanımı doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Öncelikle beyaz çayınızı tam tadında demlemeniz için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde olacaktır:

Öncelikle kaliteli bir beyaz çay almalısınız. Aldığınız çayın hava almayan bir paket içinde olmasına özen göstermelisiniz. Uzun süre hava ile temas eden beyaz çay tüm etkisini yitirecektir.

Sıcak su ile demleme yöntemini tercih etmelisiniz. Fakat bu sıcaklık ocaktan alındığı anda olan sıcaklık ile aynı olmayacaktır. Bir süre kaynayan su, bir iki dakika kadar dinlenmelidir. Çok sıcak su kullanırsanız çayınızın lezzeti ve besin değeri kaybolacaktır.

Dinlenen suyunuzu, bir demlik içinde veya fincan içindeki beyaz çayınızın üzerine yavaşça ekleyin. Fincan için 1 çay kaşığı beyaz çay yeterli iş görecektir. İki dakika kadar demlenen beyaz çayınızı günde 2 defa tüketebilirsiniz.

BEYAZ ÇAY NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Cildinizde yağlanmalar belirgin hale geldiyse, sivilcelerinizden kurtulmak istiyorsanız, romatizmaya bağlı ağrılar ve diğer ağrılar yok olsun diyorsanız, vücudunuza bakteriler yayıldıysa, tansiyon yüksekliği yaşıyorsanız, saçlarınız dökülmeye başladıysa, cildinizde kuruluk hissediliyorsa beyaz çay içme zamanınız gelmiş demektir.

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