Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

Bel ağrısı için hangi doktora gidilmelidir sorusu araştırılıyor. Bel fıtığı, yorucu geçen günler, bel omurgasının kireçlenmesi gibi sebeplerden bel ağrısı ortaya çıkıyor. Vücudunuzu zorlayacak hareketlerden kaçınmalı ve fazla ayakta durmamaya özen göstermelisiniz. Bel ağrısı için birçok bölüme gidilebilmektedir. Bunu belirlemek için genel bir cerraha veya aile hekiminize başvuru yapıp sizi yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

BEL İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı, zorlanma, duruş bozukluğu gibi nedenlerden dolayı bel kaslarında, bağlarında ve eklemlerinde hasar meydana gelmesi ile beraber ortaya çıkan bir sorundur.

Birçok insanın yaşamı boyunca mutlaka karşılaştığı sorunlardan biri olan bel ağrısı uzun süre ayakta durma, yürüme, öne doğru eğilme gibi sebeplerden artış gösterebilir.

BEL AĞRISI NEDENLERİ

Doğumsal anomaliler

Travmatik nedenler (omurga kırıkları ya da kayması)

Bel zorlanması, postür bozuklukları, bel fıtığı

Bel omurgasının kireçlenmesine bağlı bel ağrıları

Tüberküloz, brusella gibi hastalıkların bel omurgasını tutması

Osteoporoz, kemik yumuşaması

Kanserler (başka bir yerden yayılmış ya da omurganın kendisinden kaynaklanan)

Mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasına bağlı bel ağrısı

Psikojenik bel ağrısı

Başarısız bel cerrahisi (başarısız bel ameliyatları sonrası oluşan ve uzun süre devam eden şiddetli bel veya bacak ağrısı).

BEL FITIĞI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bel fıtığının ilk muayenesi için bir genel cerraha ya da aile hekimine gitmeniz yeterli olabilir. Tabii bel bölgesi rahatsızlıkları kemik, kas ya da sinirlerin üzerinde oluşan baskı nedeniyle meydana gelebildiği için hekim sizi nörolog, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanına sevk edebilir.

Bel fıtığının ilaçla tedavisinde genellikle ağrının şiddetine uygun olarak ağrı kesici reçete edilir. Sinir üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek içinde kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir.

Eğer vücudun belirli bölgelerinde uyuşma sık yaşanıyorsa sinirlerin hangi durumda olduğunu görmek ve fıtığın tedavisi için cerrahi bir operasyona gerek olup olmadığını belirlemek için bir nörolog muayenesi gerekebilir. Nörolog sizden bel bölgesi filmleri isteyebilir ve hareketlerinizin ne kadar kısıtlandığını belirlemek için fiziksel muayene yapabilir.

Pasif tedavi adı da verilen fizik tedavi uygulamaları herhangi bir cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi olmadan düzenli olarak masaj uygulayarak veya bölgedeki kaslara düşük akımlı elektrik verilerek gerçekleştirilmektedir. Fizik tedavi sırasında bel bölgesindeki kasları geliştirmeye ve esnetmeye yönelik olarak egzersiz programları verilebilir.

Bel fıtığı tedavisinde diğer yöntemlerden olumlu sonuç alınamazsa son olarak ameliyat seçeneği kullanılabilir. Bel fıtığı ameliyatı sırasında kişinin fıtığının durumuna bağlı olarak ya diskin dışarı çıkmış bölümü ya da diskin tümü alınabilir. Eğer disk alınırsa omurgaya destek olması ve sinirleri koruması için yapay bir implant yerleştirilebilir.