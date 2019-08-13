Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

'Bel ağrısı için hangi doktora gidilmelidir?' sorusunun cevabı çoğu kez farklı çıkabiliyor. Yorucu geçen günler, yanlış uyuma pozisyonu gibi sebeplerle ortaya çıkan bel ağrısı insanlar için büyük bir sorun oluşturuyor. İlk olarak aile hekiminize giderek sizi yönlendirmesini istemelisiniz. Bunun sebebi ağrıların farklı yerlerinizden kaynaklanacak olabileceğidir. Peki, bel ağrısı için hangi doktora gidilmelidir? İşte cevabı...

13 Ağustos 2019 Salı 09:58
13 Ağustos 2019 Salı 09:58
Bel ağrısı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz"

Bel ağrısı için hangi doktora gidilmelidir sorusu araştırılıyor. Bel fıtığı, yorucu geçen günler, bel omurgasının kireçlenmesi gibi sebeplerden bel ağrısı ortaya çıkıyor. Vücudunuzu zorlayacak hareketlerden kaçınmalı ve fazla ayakta durmamaya özen göstermelisiniz. Bel ağrısı için birçok bölüme gidilebilmektedir. Bunu belirlemek için genel bir cerraha veya aile hekiminize başvuru yapıp sizi yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

BEL İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

BEL AĞRISI NEDİR?
Bel ağrısı, zorlanma, duruş bozukluğu gibi nedenlerden dolayı bel kaslarında, bağlarında ve eklemlerinde hasar meydana gelmesi ile beraber ortaya çıkan bir sorundur.

Birçok insanın yaşamı boyunca mutlaka karşılaştığı sorunlardan biri olan bel ağrısı uzun süre ayakta durma, yürüme, öne doğru eğilme gibi sebeplerden artış gösterebilir.

BEL AĞRISI NEDENLERİ

  • Doğumsal anomaliler
  • Travmatik nedenler (omurga kırıkları ya da kayması)
  • Bel zorlanması, postür bozuklukları, bel fıtığı
  • Bel omurgasının kireçlenmesine bağlı bel ağrıları
  • Tüberküloz, brusella gibi hastalıkların bel omurgasını tutması
  • Osteoporoz, kemik yumuşaması
  • Kanserler (başka bir yerden yayılmış ya da omurganın kendisinden kaynaklanan)
  • Mide, karaciğer, böbrek gibi organ rahatsızlıklarının bel bölgesine yayılmasına bağlı bel ağrısı
  • Psikojenik bel ağrısı
  • Başarısız bel cerrahisi (başarısız bel ameliyatları sonrası oluşan ve uzun süre devam eden şiddetli bel veya bacak ağrısı).

BEL FITIĞI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bel fıtığının ilk muayenesi için bir genel cerraha ya da aile hekimine gitmeniz yeterli olabilir. Tabii bel bölgesi rahatsızlıkları kemik, kas ya da sinirlerin üzerinde oluşan baskı nedeniyle meydana gelebildiği için hekim sizi nörolog, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanına sevk edebilir.

Bel fıtığının ilaçla tedavisinde genellikle ağrının şiddetine uygun olarak ağrı kesici reçete edilir. Sinir üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek içinde kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir.

Eğer vücudun belirli bölgelerinde uyuşma sık yaşanıyorsa sinirlerin hangi durumda olduğunu görmek ve fıtığın tedavisi için cerrahi bir operasyona gerek olup olmadığını belirlemek için bir nörolog muayenesi gerekebilir. Nörolog sizden bel bölgesi filmleri isteyebilir ve hareketlerinizin ne kadar kısıtlandığını belirlemek için fiziksel muayene yapabilir.

Pasif tedavi adı da verilen fizik tedavi uygulamaları herhangi bir cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi olmadan düzenli olarak masaj uygulayarak veya bölgedeki kaslara düşük akımlı elektrik verilerek gerçekleştirilmektedir. Fizik tedavi sırasında bel bölgesindeki kasları geliştirmeye ve esnetmeye yönelik olarak egzersiz programları verilebilir.

Bel fıtığı tedavisinde diğer yöntemlerden olumlu sonuç alınamazsa son olarak ameliyat seçeneği kullanılabilir. Bel fıtığı ameliyatı sırasında kişinin fıtığının durumuna bağlı olarak ya diskin dışarı çıkmış bölümü ya da diskin tümü alınabilir. Eğer disk alınırsa omurgaya destek olması ve sinirleri koruması için yapay bir implant yerleştirilebilir.

ilgili yazılar
Baş ağrısını geçirmenin 10 kolay yolu
Baş ağrısını geçirmenin 10 kolay yolu
Kadınlar erkekleri hangi durumlarda itici bulur?
Kadınlar erkekleri hangi durumlarda itici bulur?
Astım hastalarına rahat bir nefes aldıracak tüyolar
Astım hastalarına rahat bir nefes aldıracak tüyolar
Aydınlatıcı makyaj kullananlar için en iyi 10 öneri!
Aydınlatıcı makyaj kullananlar için en iyi 10 öneri!
Marin tarzı giyim nedir?
Marin tarzı giyim nedir?
Günde kaç bardak su içmeliyiz?
Günde kaç bardak su içmeliyiz?
En Yeniler
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...
Vitamin deposu çam fıstığını tüketmek için harika sebepler...
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Youtube'dan nasıl para kazanılır?
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
Kokina çorbasını denemek isteyenler için özel tarif
Kokina çorbasını denemek isteyenler için özel tarif
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Karatay diyetinin sırrı!
Karatay diyetinin sırrı!
Karbonat yüzde sivilce bırakmıyor!
Karbonat yüzde sivilce bırakmıyor!
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin