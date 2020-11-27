Bebeklerde diş fırçalamaya ne zaman başlanmalı?

Bebeklerin ne zaman diş fırçalaması gerektiği konusunu merak eden aileler, özellikle ilk dişin ardından tedirgin oluyor. Peki, bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Özdemir, “Sağlıklı bebeklerde yaklaşık olarak 6 ve 7’nci aylarda ilk dişler çıkar. Fakat dişlerin çıkış zamanı bebekten bebeğe değişebilir. Bazı bebeklerde 3’üncü ayda çıkan ilk diş, bazı bebeklerde 12’nci aya kadar gecikebilir.” dedi.



BEBEKLERİN DİŞİ NASIL FIRÇALANMALI?

Bebeklerde ilk dişlerin çıkışın ardından diş fırçalamaya başlamak gerektiğini söyleyen Dr. Özdemir, anne babalara önerilerini şöyle sıraladı: