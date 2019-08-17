Hafifleten güzellik: BB krem

BB kremler, fondötenlere nazaran daha az zararı olması sebebiyle, birçok kişi tarafından tercih edilen ve sürekli kullanılan nemlendirici makyaj malzemelerdendir. Yüzü, yoğun nemlendirici özelliği ile hem yağdan arındırır hem de ışıltılı görünmesini sağlar. Kuruluğu da önleyen BB krem, ciltteki kusurları %80’ne kadar kapatabilmektedir. En ufak gözeneklere kadar etki eden BB krem, yüzün tahriş ve soğuktan kızardığı durumlarda da kullanılmaktadır. Yumuşatma ve yatıştırma özelliği bunan BB krem, sadece yüzde değil, vücudun birçok noktasında kullanılmaktadır.

İŞTE BB KREMİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI

BB KREM NEDİR?

Öncelikle BB kremin neyin kısaltması olduğu ile başlayalım. BB’nin açılımı “blemish balm” olarak yapılmaktadır (bazı kaynaklarda beauty balm yani güzellik merhemi olarak da belirtilir) ve “blemish balm” kusur merhemi anlamına gelmektedir.

Yaklaşık 50 yıl önce bir alman dermatolog lazer uygulamalar ya da peeling tedavileri sonrasında hastalarının kullanması için bir merhem yaratmıştır. Bu merhem sadece cildi pürüzsüzleştirip korumakla kalmamış, aynı zamanda kızarıklıkları da kapatmıştır.

İlerleyen zamanlarda alman dermatolog bu ürünü “blemish balm” adıyla satmaya başlamıştır.

İlerleyen zamanlarda Asya’ya tanıtılan BB krem özellikle Güney Kore’de çok ilgi görmüştür ve yıllardır buradaki birçok kadın tarafından kullanılmaktadır. Bu sebeple de BB kremler bazı kaynaklarda Kore çıkışlı olarak da anılmaktadır.

BB KREMİN ÖZELLİKLERİ

BB kremlerin birçok özelliği vardır. Farklı markalara ait BB kremlerin kendine özgü farklı özellikleri olsa da BB kremlerin genel etkileri şöyledir: Cildi nemlendirir, aydınlatır, donuk görünümü canlandırır, bazıları içeriğindeki SPF ile güneşe karşı koruma sağlar, kızarıklık ve ufak lekelere karşı kapatıcı özelliği görür.

BB kremleri yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. BB kremler hem cildinizi nemlendirir hem de hafif de olsa kapatıcı özelliği görür. Ancak çok kuru bir cildiniz varsa BB kremden önce nemlendirici sürmeniz gerekebilir. Ayrıca daha yoğun bir kapatıcılık isterseniz de önce BB kremi sürüp ardından fondöteninizi uygulayabilirsiniz. Ancak özellikle yaz aylarında ağır fondöten kullanımı tercih edilmez. İşte böyle zamanlarda BB kremler imdada yetişir. Yüze sürülen az miktar BB krem ile birkaç dakikada daha canlı ve daha parlak görünen bir cilde sahip olunabilir.

BB KREM NASIL KULLANILMALI?