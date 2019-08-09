Balık burcu erkeğinin en belirgin 10 özelliği ile onları tanıyın

Balık erkekleri aşırı kıskanç yapıya sahiptir ve yalandan olabildiğince uzak durmaya çalışırlar. Doğru bildikleri için gereksiz yere inat edebilirle. Çok hayalperesttirler ama kolay vazgeçerler, erken pes ederler. Olmadık şeyleri kendilerine stres yapabilirler, dert yaratabilirler ama kin tutamazlar. Balık burcu erkekleri çok neşeli olmaları ile birlikte bazen çok konuşmalarından dolayı insanları da sıkabilirler ama onların o heyecanlı anlatışları mutluluk verdiği için genellikle susmaları da istenmez. Balık burcu erkekleri ile ilgili bilgileri sizin için derledik...

BALIK BURCU ERKEĞİ

BALIK BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Mistik bir yapıya sahip olan Balık burçları, ölümü ve yeniden doğumu yani reenkarnasyonu simgeler. Balık burçlarının en önemli özelliklerinden biri de ne kadar sakin görünseler de aslında içlerinde fırtınalar kopmasıdır. Hislerini dışarı yansıtma konusunda oldukça ketumdurlar. Bu yüzden onları neyin üzdüğünü anlamak güçtür. Neptün etkisinde kaldıkları için hem fırtınayı hem de sükuneti temsil ederler. Ruhsal olarak çok derin bir dünyaları vardır. Duygularını içlerinde yaşamayı tercih ederler. Ancak her şeyi içlerine attıkları için bir anda patlamaları da kaçınılmazdır.

Balık burçlarının kişiliği çok renklidir ve hayal dünyaları çok gelişmiştir. Bazen hayal ve gerçeği ayırt etmekte zorlanırlar. Değişken bir ruh hali sergilerler. İnsanların fark edemeyeceği şeylere dikkat ederler, ayrıntılar onlar için çok önemlidir. Sanatla fazlasıyla ilgilidirler. Şiir, edebiyat ve resim onlar için vazgeçilmezdir. Çok konuşurlar ancak konuşmaları ilgi uyandırıcıdır. Bu yüzden etrafındakilere kendilerini dinletmeyi başarırlar.

Bir hedef belirlerler ancak o hedefe ulaşmak için fazla çaba sarf etmezler. Giyim kuşam konusunda oldukça özenlidirler, kendilerine neyin yakışacağını gayet iyi bilirler. Balık burçları tüm burçların bir karışımıdır. Yani her burçtan belli başlı özellikleri almıştır. Bu yüzden eğlenceli ve farklı bir mizaçları vardır. Yardımsever ve şefkatlidirler. Pratik bir zekaya sahip oldukları için iş hayatlarında başarılı olurlar. Yaşadıkları sağlık sorunları ise genellikle psikolojik kökenlidir.

BALIK BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Balık burcu erkeklerinin de en dikkat çeken fiziksel özelliklerinin başında gözleri gelir. Etkileyici büyük gözleri vardır. Anlamlı bakışlarıyla karşılarındaki kişileri etkisi altına alırlar. Saçları da gözleri kadar dikkat çekicidir. Kıvırcık ve dalgalı saçları oldukça havalıdır. Balık erkekleri fiziksel olarak zayıf olsalar da yüzleri her zaman daha topludur. Ancak simetrik yüz hatları onları çekici kılar.

Balık erkeklerinin en önemli karakter özelliklerinin başında hayalperest olmaları gelir. Hayalleriyle yaşayan Balık burcu erkekleri gerçeklerden çok uzaktır. Duygusal bir karaktere sahip olan Balık burcu erkekleri çok şefkatli, kibar ve sadık eşlerdir. Çoğunlukla insanları kırmaktan çekinseler de bazen şaşırtacak derecede kaba ve kırıcı olabilirler. Bu tezat durum çift karakterli oluşlarıyla alakalıdır.

Balık erkekleri uyumsuz gibi görünseler de her duruma ayak uydurabilirler. Ancak biraz umursamaz bir karakterleri vardır. Azimli değillerdir ve iş hayatında istikrarlı oldukları söylenemez. Sorumluluk almak onlara göre değildir. Bu yüzden evlilik ve iş hayatında da geri planda olmayı tercih ederler.