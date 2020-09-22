Bal ve sarımsak öksürüğe iyi gelir mi?

"Bal öksürüğe iyi gelir mi? Sarımsak bağışıklık için nasıl tüketilmeli?" gibi soruların cevabı internette araştırılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gülbahar, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren ve öksürüğe iyi gelen besinler hakkında bilgi verdi.

AA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Gülbahar, doktor önerisiyle bazı besin takviyelerinden yararlanılabileceğini belirterek önerilerini şöyle sıraladı:

"Bağışıklık sistemindeki askerleri güçlendirmenin yolu stresi azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve iyi bir beslenme programından geçiyor. Örneğin C vitamini viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. D vitamini ise soğuk algınlığını ve grip riskini azaltır. A vitamini de kısa süreli kullanıldığında solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma yeteneğini desteklemeye yardımcı olur. Çinkonun, hastalığın başlangıcından sonraki 24 saat içinde alındığında enfeksiyon sıklık ve soğuk algınlığı süresini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Çinko; balık, karides, istiridye, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt tüketimiyle elde edilebilir."

SELENYUM, BAL, SARIMSAK...



Gülbahar, ceviz gibi gıdalardan kolayca elde edilen ve vücudun bakterilere, virüslere ve kanser hücrelerine karşı savunmasını güçlendiren bir antioksidan olan selenyumun da bağışıklık için önemli olduğunu kaydetti.

Ham bal kullanımıyla, burun ve ağız gibi mukoza zarının hafif ağrılarının ve iltihabının giderilebileceğine dikkati çeken Gülbahar, 1 yaştan sonra her yaşta birey için balın öksürük ve boğaz ağrısına karşı faydalı olabileceğini dile getirdi.

"Sarımsak, taze, yaşlanmış öz ve sarımsak takviyeleri, üst viral solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltabilir ve soğuk algınlığının viral enfeksiyonlarını önlemede işlev görebilir." diye konuşan Gülbahar, şu bilgileri verdi:

"Probiyotikler, hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakteri içerir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, ekşi mayalı ekmek ve bazı peynirlerde bulunur. Bazı çalışmalar da beta glukanların viral saldırıya karşı aktiviteyi uyardığını göstermiştir. Bu bulgular, soğuk algınlığı ve grip semptomlarında ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalmaya yardımcı olmuştur. Beta glukanlar da arpa lifi, yulaf, tam tahıl, mantar ve deniz yosunundan sağlanabilir."

Gülbahar, mürverin de virüslerle savaşmaya yardımcı olan özelliklere sahip olduğunu belirtti.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE İYİ UYKUNUN ÖNEMİ



Maske, mesafe, hijyen ve iyi bir beslenme programının yanı sıra düzenli egzersizin de bağışıklık sistemi için faydalı olduğuna dikkati çeken Okan Gülbahar, haftada en 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Gülbahar, sağlıklı kiloyu koruma, stresten uzak durma gibi önerilerin de yaşamsal önem taşıdığına işaret ederek, şu önerilerde bulundu: