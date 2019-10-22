Bahar Şahin'den çok konuşulacak Aras Bulut İynemli paylaşımı

Yer aldığı dizilerle ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen genç oyuncu Bahar Şahin yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Bahar Şahin filmin etkisiyle bir paylaşımda bulundu.

Bahar Şahin paylaşımında " Aras Bulut İynemli, oyunculuğu ile bana göre açık farkla 'yılın oyuncusu' tartışmasız. Bir insan bu kadar mı şahane hem babayı hem de engelli birini canlandırır. Hem güldürdü, hem ağlattı. Eline, emeğine sağlık " sözlerine yer verdi.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.