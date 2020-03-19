Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin

Bağışıklık sistemini hangi besinler güçlendiriyor? Doç Dr. Özlem Kırandı koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek besin önerilerini şu şekilde sıraladı:

1-SELENYUMDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Selenyum, Bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineraldir.

Deniz ürünleri, ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

2-C VİTAMİNDEN ZENGİN BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sigara içen bireylerin günlük C vitamini gereksinimi içmeyenlere göre 2 kat fazladır.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda da iyi bir enfeksiyon savardır.

Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarıdır.

3-ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Çinko bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında önemli bir role sahiptir. İmmün sistemini de güçlendirerek hastalıktan korunmamızda bize güçlü bir destek sağlar.

Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi besinlere yer vermelisiniz.

4-PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Enfeksiyon geçirilen dönemlerde, protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi, vücutta oluşan yıkımı yapıma çevirmesi için oldukça önemlidir.

Proteinin en iyi kaynakları yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti, peynirdir.

5-OMEGA 3 KAYNAĞI

Omega 3’ün bağışıklığı destekleyici ve güçlendirici özelliği vardır.

Haftada 2 kez balık tüketilmelidir.

6-D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT EDİN

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olurken hastalıklara davetiye çıkarıyor.

7-PROBİYOTiKLER VE PREBİYOTiKLER

Değişen beslenme alışkanlıkları sonucu bozulan bagırsak mikrobiyotasını düzenleyip geliştiren probiyotikler, en iyi bağışıklık güçlendiricileri arasında.Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağırsak için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında; ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, sirke gibi besinler bulunur.

8-SU TÜKETİMİ

Vücuttaki toksin atımını hızlandırmak için su tüketimi çok önemli.

9-ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN

Son yıllarda yapılan çalışmalar, fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozduğunu ve bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir.

10-MEYVE TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Günde 3-4 porsiyon renk renk meyvelerden tüketmeye özen gösterin.