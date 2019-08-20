Dominik'te doğdu, tüm dünyaya yayıldı

Bachata dansı, kendini ritime teslim ederek partner ile birlikte ritme ayak uydurmak üzerine kurulmuş bir dans şeklidir. Bachata Dominik Cumhuriyeti'nden dünyaya yayılan bir müzik akımı olarak bilinmektedir. Son zamanlarda eşlerin vazgeçilmezi olan Bachata dansı popülerliğini hala korumaktadır.

BACHATA TARİHİ

Bachata (ya da okunuşuyla baçata) Dominik Cumhuriyeti’nin 4/4 ritimli, romantik bir müzik ve dans türüdür. Daha çok gitarın ön planda olduğu baçata müzikleri vurmalı çalgılar (bongo, maracas, guiro) ve basgitar eşliğinde üç veya dört gitarla çalınır.

İlk kaydedilmiş baçata parçaları 1961 yılına dayanır.( José Manuel Calderón : "Borracho de amor" ve "Que será de mi (Condena)", Leonardo Paniagua : Canción de guardia cobrao)

Baçata müziğinin uluslararası başarısı 1991’de Juan Luis Guerra’nın "Burbujas De Amor" adlı parçasının "Euro Hot 30" adıyla belirtilen Avrupa’da en tutulmuş 30 parçalık listenin başına yerleşmesiyle gerçekleşmiştir.

Daha sonra 1999’da Frank Reyes’in başarılı parçası "Ajena"yla ve Luis Miguel del Amargue’nin "Te echo de menos" adlı parçasıyla birlikte baçata müziğiyle yapılan danslar yaygınlaşmış ve dans pistlerinde salsa ve merengue danslarının yanı sıra baçata dansı da yapılmaya başlanmıştır.

BACHATA MÜZİSYENLERİ