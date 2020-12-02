Babagannuş nedir? Közlenmiş sebzelerden babagannuş tarifi

Babagannuş nedir, babagannuş tarifi nasıl? gibi soruların cevabı "Bugün ne yemek yapsam?" diye düşünenler tarafından araştırılıyor. Babagannuş patlıcan ve biberin közlenmesiyle yapılan bir meze türüdür. İşte babagannuş tarifi ve malzemeleri...



BABAGANNUŞ MALZEMELER



4 tane yeşil biber

3 Patlıcan

2 tane domates

3 tane kırmızı biber

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

BABAGANNUŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?



Babagannuş için önce domates, patlıcan ve biberler közlenir. Ardından kabukları soyularak doğranır.

Sarımsakların kabukları soyularak doğranır. Zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi ile karıştırılır.

Hazırlanan bütün malzemeler bir kâsede karıştırıp servis edilir. Afiyet olsun...