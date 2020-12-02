02 Aralık 2020 Çarşamba 16:56 | Son Güncelleme:
Babagannuş nedir? Közlenmiş sebzelerden babagannuş tarifi
Babagannuş patlıcanlı bir meze çeşididir. Yemeklerinizin yanına lezzet katacak babagannuş tarifi haberimizde...
Babagannuş nedir, babagannuş tarifi nasıl? gibi soruların cevabı "Bugün ne yemek yapsam?" diye düşünenler tarafından araştırılıyor. Babagannuş patlıcan ve biberin közlenmesiyle yapılan bir meze türüdür. İşte babagannuş tarifi ve malzemeleri...
BABAGANNUŞ MALZEMELER
4 tane yeşil biber
3 Patlıcan
2 tane domates
3 tane kırmızı biber
2 diş sarımsak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Nar ekşisi
Tuz
BABAGANNUŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?
Babagannuş için önce domates, patlıcan ve biberler közlenir. Ardından kabukları soyularak doğranır.
Sarımsakların kabukları soyularak doğranır. Zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi ile karıştırılır.
Hazırlanan bütün malzemeler bir kâsede karıştırıp servis edilir. Afiyet olsun...