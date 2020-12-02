  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:56 | Son Güncelleme:

Babagannuş nedir? Közlenmiş sebzelerden babagannuş tarifi

Babagannuş nedir" Közlenmiş sebzelerden babagannuş tarifi

Babagannuş patlıcanlı bir meze çeşididir. Yemeklerinizin yanına lezzet katacak babagannuş tarifi haberimizde...

Babagannuş nedir, babagannuş tarifi nasıl? gibi soruların cevabı "Bugün ne yemek yapsam?" diye düşünenler tarafından araştırılıyor. Babagannuş patlıcan ve biberin közlenmesiyle yapılan bir meze türüdür. İşte babagannuş tarifi ve malzemeleri...

BABAGANNUŞ MALZEMELER

4 tane yeşil biber

3 Patlıcan

2 tane domates

3 tane kırmızı biber

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

BABAGANNUŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Babagannuş için önce domates, patlıcan ve biberler közlenir. Ardından kabukları soyularak doğranır.

Sarımsakların kabukları soyularak doğranır. Zeytinyağı, tuz ve nar ekşisi ile karıştırılır.

Hazırlanan bütün malzemeler bir kâsede karıştırıp servis edilir. Afiyet olsun...

<h3>Bilim Kurulu'ndan aşı toplantısı</h3><h3>'KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK'</h3><p>Koronavirüs Bilim Ku

02 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp yanlış mesaj gönderme tarih oluyor! İşte yeni özellik

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları ve özellikleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.