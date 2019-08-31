Aynısefa bitkisi ameliyat yaralarını iyileştiriyor

Aynısefa bitkisi güzel görünüşünden ötürü süs bitkisi olarak da tercih edilmektedir. Aynısefa bitkisi, Kalın bağırsak iltihapları ve kolitte, parazit düşürücü, siğil ve uyuz giderici olarak kullanılır. Adet düzenleyici ve safra sökücü etkisi bulunmaktadır. Adet ağrılarında etkilidir. Mantar hastalığını önleyici etkisi mevcuttur. Aynısefa merhemi aynı zamanda ayak mantarına karşı da iyi bir iyileştiricidir. Kas kramplarını çözücü etkiye sahiptir. Lenf sistemini temizler. Hepatit A-B-C mikrobik sarılıkta kan temizleyici özelliği sayesinde bu gibi hastalıkların tedavisinde gözde olmuştur.

AYNISEFA BİTKİSİNİN FAYDALARI

Yara iyileştirme özelliği ile bilinen Aynısefa (aynısafa), ağrı ve şişme (iltihap) azaltmak ve yaralar ve bacak ülserlerinin iyileşmesi için cilde uygulanabilir.

Hepatit A-B-C mikrobik sarılıkta kan temizleyici özelliği sayesinde büyük yardımcıdır.

Ayni safa (Aynısefa) Şifalı Bitkisi, Damar iltihabı (fistül, varis damarları), rahim ve böbrek iltihapları, ameliyat yaraları ve enfeksiyonları habiste olsalar, iltihap giderici, antibakteriyel özelliği ile tedavi edilebilirler.

Ayak mantarları ve kan çıbanında, pigment ve ihtiyarlık lekelerinde etkilidir. Aynısafa merhemi, aynı zamanda kaşıntılı ayak mantarına karşı da iyileştirme etkileri görülebilir.

Mide bağırsak kanamaları ve ülserlerde yardımcı olabilir.

Aynısefa (aynısafa) Şifalı Bitkisi, Kalın bağırsak iltihapları ve kolitte, parazit düşürücü, siğil ve uyuz giderici olarak kullanılır.

Kadınlarda Adet düzenleyici olabilir, safra sökücü etkisi görülebilir. Adet ağrılarında etkilidir.

Aynısafa çiçeği, kas spazmları, Kalp rahatlatıcı, sinir gerginliği tedavisinde kullanılır.

Ayni safa (Aynısefa) Şifalı Bitkisi, Sedef hastalığında önerilir.

Onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde etkilidir. Sıkıştırıcı/büzücü etkisi vardır.

Mantar hastalığı iyileştiricidir. Aynısafa merhemi, aynı zamanda kaşıntılı ayak mantarına karşı da güçlü bir iyileştiricidir.Kramp çözücü, lenf sistemini temizleyicidir.

Aynı zamanda burun kanaması, varis, hemoroid, rektum (proktit) iltihabı ve göz kapağı (konjunktivit) sorunlarında etkilidir.

Aynısefa (aynısafa) bitkisinin, taze sapların özsuyu, siğillere ve uyuza karşı kullanılabilir.

Kansere ve kanser türü çıbanlara karşı kullanılan bitkilerdendir. Bitkinin taze sıkılmış özsuyu, deri kanserinde başarıyla kullanılmaktadır.

Damar yumrusu ve yaşlılık lekelerini, günde 5 yada 6 defa bitkinin sıkılarak çıkarılan öz suyu sürüldüğünde, bu işlem 3 yada 4 aylık süreçte devam edildiğinde iyileşmeler görülebilir.

Doktor kontrolünde Bütün yaralara, kanamalara, eziklere, yanıklara ve sıcak suyla oluşan haşlanmalara, güneş yanığına, zor iyileşen yaralara veya uzun süre yatmaktan kaynaklanan yaralara karşı kullanılabilir.

Aynı safa bitkisinin taze saplarının özsuyu, siğillere ve uyuza karşı kullanılabilir.

AYNISEFA (AYNISAFA) BİTKİSİNİN ZARARLARI | KİMLER KULLANAMAZ?

Aynısafa sifa bitkisi, ağız yoluyla alındığında veya cilde uygulandığında çoğu insan için güvenli görünmektedir. Fakat Aşağıdaki durumlar acil olduğundan dikkat edilmelidir.

Gebelik ve emzirme: Eğer hamileyseniz ağızdan aynısafa alınmamalı. Bir düşüğe neden olabilir. Daha bilinir bir yolu biline kadar, topikal kullanımı en iyi yoldur. Emziren anne iseniz almayınız. Emzirme döneminde kullanım konusunda yeterli güvenlik bilgileri yoktur.

Ragweed ve Alerji: Aynısafa Asteraceae / Compositae familyasına karşı hassas olan kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Bu ailenin üyeleri ot, krizantem, kadife çiçeği, papatya ve diğerleri sayılabilir. Eğer alerjiniz varsa, nergis almadan önce sağlık kuruluşu ile kontrol ediniz.

Cerrahi: Ameliyat sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçlar ile kombine edildiğinde aynısafa çok uyuşukluğa neden olabilir. En az 2 hafta planlanmış bir ameliyattan önce bu bitki alımını durdurun.

AYNISEFA (AYNISAFA) BİTKİSİ NASIL KULLANILIR? NASIL HAZIRLANIR?

Çay hazırlamak: Bir çay kaşığı kurutulmuş Aynısefa (Aynısafa) Bitkisi, çeyrek litre kaynamış suya atılarak, demlenip içilebilir.

Oturma banyoları: İki avuç dolusu taze veya 100 gram kurutulmuş bitki bir küvete atılıp, içinde banyo yapılabilir.

Yıkanmalarda Kullanım: Çeyrek litre suya bir yemek kaşığı kurutulmuş Aynısefa (Aynısafa) Bitkisi atılarak kullanılabilir.

Aynısafa merhemi: İki avuç dolusu bitki (çiçek, saf ve yaprak) ince kıyılır. 500 gram iç yağı veya margarin, kızartma yapılacakmış gibi kızdırılır içine bitkiler dökülür. Çıtırdaması beklenir, karıştırılır ve ateşten çekilir. Ağzı kapalı olarak sabaha kadar serin ve karanlık yerde tutulur. Ertesi günü tekrar hafif ısıda bir bezden süzecek sıvı haline gelene kadar ısıtılır. Süzüldükten sonra, temiz kaplara doldurulur ve üzerlerine süzerken bezde kalan posalarda eklenmelidir.

Aynısafa, Siğiller ve uyuz kişilerde bitkisel tedavide etkilidir. Bu durumlarda Merhem hazırlanması: Yarım kilo içyağı veya herhangi bir margarin tencerede eritilir ve kızartma yapılabilecek derecede kızdırılır. 2 ya da 3 avuç dolduracak miktarda bitki sapı ince kıyılır. Kıyılmış saplar, yaprak ve çiçek birtencereye atılır ve karıştırılır. 2-3 dakika sonra tencere ateşten çekilir ve kapağı kapatılarak demlenmeye bırakılır. Gece boyunca serin bir yerde bekletilir. Ertesi gün hafifçe ısıtılır, üstüne iki kat tülbent yerleştirilmiş bir süzgeçten geçirilerek süzülmeye bırakılır. Bitki özsuyu dibe çökerek küflenmeye sebep olduğu için posaları sıkılmaz. Ağzı kapalı kaplara bölünerek, sıcaklık geçene kadar serin bir yerde bekletilip, soğuma sonrası öncelikle buzdolabında yoksa serin bir yerde, güneş almadan korunarak saklanabilir. Fakat Uzun süre dayanmadığını bilmek gerekir. Genelde bu bitkinin devamlı kullanım süresi bir haftadır.