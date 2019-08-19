Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu

“Avuç içi neden terler?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Gündelik yaşantımızda çok sık karşılaşabileceğimiz avuç içi terlemesi can sıkıcı olabilmektedir. Avuç içi terlemesi genellikle stres, acı, huzursuzluk kaynaklı olup lenf sistemi bozukluğuna kadar bir çok nedenden dolayı oluşuyor olabilir. Avuç içi terlemesi stres, heyecanlanma, korkma gibi durumlarda, panik atak, şeker hastalığı, tiroid bozukluğu, adet dönemi gibi zamanlarda insanlarda daha sık görülmektedir.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:55
19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:55
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu

Avuç içi terlemesi genellikle endişelenecek bir durum değildir ancak bu durumla çok sık ve aşırı olarak karşılaşıyorsanız bir doktora gitmeniz tavsiye edilir. Avuç içleriniz terliyorsa ve hangi doktora gideceğinizi bilemiyorsanız biz yardımcı olalım, avuç içi terlemesi gibi sorunlarla dermatolog (cildiye) ilgilenir. El ve ayakların aşırı terlemesi durumuna hiperhidroz denir. Terleme miktarına göre tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Botoks enjeksiyonu tedavisiyle veya iyontoforez tedavisiyle bu sıkıntınızdan kurtulabilirsiniz. 

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Tamamen sağlıklı olan birisinde de aşırı derecede avuç içi terlemesi gözükebilir. Avuç içi terlemesi genetik bir problemdir. Gün içinde avuç içi terlemesi birçok kişinin karşılaştığı problemlerden birisidir. Çeşitli nedenlere dayanan avuç içi terlemesi stres, heyecan, korku, üzüntü ve acı gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Aynı zamanda birçok hastalığın belirtisi olarak avuç içi terlemesi problemi görülebilir. Avuç içlerinin terlemesi küçük bir problem olarak görülse de günlük hayatı etkileyen bir durumdur. Biriyle tokalaşmak durumunda kalınan anlarda oldukça rahatsız edici olmaktadır. Özellikle sevgilinizle ve eşinizle el ele tutuşmak kabus haline gelebilir.

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Terleme, vücuttan toksinlerin atılabilmesi ve vücut ısısının sağlanması adına gerekli ve olağan bir durumdur. Avuç içlerinde çok fazla bulunan ter bezleri özellikle yaz aylarında sık sık avuç içi terlemesine neden olmaktadır. Bu nedenle gerek sağlık sorunu gerekse psikolojik nedenlere bağlı olan terlemeler ilk olarak avuç içlerinde gerçekleşir. Avuç içi terlemesi heyecan, stres, acı ve korku gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelse de çeşitli hastalıkların belirtisi olarakta görülebilmektedir. Trioid hastaları, obezite ve diyabet gibi hastalıklarda sıklıkla avuç içi terlemesi problemine rastlanılmaktadır.

AVUÇ İÇİNİN TERLEMESİNE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR

Enfeksiyon ve iltihaplar. Tırnak mantarı gibi durumlarda avuçlar terler.

Sinir hastalıkları

Kemiklerin irileşmesi ve kontrolsüz büyüme

El ve ayaklarda hassasiyet artışı ile ilgili hastalıklar

Bölgesel ağrılar.

Doğuştan gelen cilt hastalıkları

El tümörü

Metabolik bozukluklar

AVUÇ İÇİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Öncelikle avuç içi terlemesinin nedenleri araştırılmalıdır. Endokrinoloji uzmanına muayene olmalı ve gerekli tetkiklerin yapılması gereklidir. Herhangi bir hastalık bulgusuyla karşılaşılmaması durumunda dermatoloji ve göğüs hastalıkları uzmanı ile görüşülmelidir. Avuç içi terlemesinde kalıcı bir yöntem ise klipsli ETS ameliyatıdır. 20-25 dakika süren bu tedavi yöntemiyle kesin bir sonuç almanız mümkün.  Bu ameliyat ile terleme uyarısı veren sempatik sinir dalları, göğüs kafesi içine kapalı bir şekilde girilerek devre dışı bırakılır. Sempatik sinirlerin devre dışı bırakılması korkulduğu üzere felç riski oluşturmaz. Uygulama dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanınca yapılmalıdır.

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Avuç içi terlemesine bitkisel çözüm yolları şunlardır;

1. DEMLENMİŞ ÇAY YÖNTEMİ

Çayın içeriğindeki tanik asit yöntemi ile avuç içlerinde meydana gelen terleme probleminin ortadan kalkması amaçlanır. Bu yöntemi uygulamak için 5 adet çay poşeti ve bir miktar su yeterli olacaktır. 5 adet çay poşetini bir miktar kaynamış suyun içerisinde bekletin. Çay demini alıp soğuduktan sonra çay poşetlerini avuç içlerinize ovarak sürün.

2. BEBEK PUDRASI YÖNTEMİ

Bu uygulama için 2 yemek kaşığı bebek pudrası, 1 adet limon kabuğu, 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 adet küçük leğen yeterli olacaktır. Malzemeleri elinizin sığacağı büyüklükte bir kabın içinde karıştırın ve ellerinizi bu karışımın içinde 20 dakika bekletin. Daha sonra ellerinizi kurulayın. Bu uygulamayı günde 2 kere tekrarlayın.

3. DENİZ TUZU VE ELMA SİRKESİ YÖNTEMİ

Küçük bir kaba bir miktar su ekleyin. Daha sonra suya 1 fincan deniz tuzu ve 1 fincan elma sirkesi ilave edin. Birleştirdiğiniz malzemeleri karıştırın ve ellerinizi bu kabın içinde 20 dakika bekletiniz. Bekletme aşamasından sonra ellerinizi bir havlu ile kurulayınız. Bu işlemi düzenli olarak her gün tekrarlayınız.

4. KABARTMA TOZU

Evet doğru okudunuz! Kabartma tozu aşırı terleme sorununa karşı oldukça iyi bir yardımcıdır. Doğal ter önleyiciler arasında yer alan kabartma tozu, vücuttaki nemi emer ve vücut kokusunu nötralize eder. Bu özelliği ile aşırı terleme sorununu kontrol altına alır. Ayrıca ter nedeniyle oluşan kötü kokuyu da ortadan kaldırır. 1 çay kaşığı kabartma tozunu az miktarda su ile karıştırarak bir maske hazırlayın. Bu maskenin içerisine tercih ettiğiniz bir uçucu yağdan 3-4 damla damlatın. Hazırladığınız bu kaşırımı terleyen bölgelerinize sürün ve 15-20 dakika bekletin. Bir süre bekledikten sonra yıkayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez tekrarlayın.

5. GÜVERCİN AĞACI

Aşırı terleme problemi karşısında oldukça etkili olan güvercin ağacı ürünleri, gözenekleri küçülterek sıkılaştırır ve bu sayede aşırı terlemeyi kontrol altına alır. Ter önleyici bitkiler arasında yer alan güvercin ağacının sıvı şeklindeki jelini kullanabileceğiniz gibi toz şeklinde de kullanabilirsiniz. Güvercin ağacı jelini bir pamuk yardımıyla terleyen bölgelerinize sürebilirsiniz. Ayrıca bir miktar suya 1 çorba kaşığı güvercin ağacı tozu ekleyin ve hazırladığınız karışımı aşırı terleme sorunu olan bölgelere uygulayınız. Bu bölgeyi yaklaşık 1 saat açık bıraktıktan sonra soğuk su ile durulayınız. Uygulamayı 2 hafta boyunca her gün uygulamanız tavsiye edilmektedir.

6. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Cilt bakımının olmazsa olmazlarından biri olan hindistan cevizi yağı, içeriğindeki laurik asit sayesinde terin neden olduğu kötü kokuyu ortadan kaldırır. Kötü kokuya neden olan bakterilere karşı oldukça etkili olan Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda doğal deodorant yapımında da kullanılmaktadır. Hoş ve tatlı bir kokuya sahip olan Hindistan cevizi yağı, gün boyunca cildinizin kokusunu taze tutar. Hindistan cevizi yağını doğrudan terleyen bölgelerinize uygulayabileceğiniz gibi doğal deodorant yapımında da kullanabilirsiniz. Deodorant yapımı için; bir kaseye 3 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 çay kaşığı shea yağı ekleyin. Karışımı 1 dakika mikrodalga fırında ısıtarak erimesini sağlayın. Daha sonra 3 çay kaşığı kabartma tozu, 2 çay kaşığı ararot tozu ve birkaç damla herhangi bir uçucu yağdan damlatınız. İyice karıştırdıktan sonra bir kavanozda saklayınız. Hazırladığınız karışımı istediğiniz zaman ellerinize sürebilirsiniz.

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz. Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir. Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

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