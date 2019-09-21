Aşure yemek cilt ve göz sağlığını koruyor!

İçeriinde birbirinden zengin besinler olan aşurenin sağlığa faydaları merak ediliyor. Birbirinden farklı konuda sağlık getiren aşurenin faydaları saymakla bitmiyor. Aşure yapımında farklı ve çeşitli besinlerin bir araya gelmesi, aşurenin albenisini artırıp besin değerini zenginleştiriyor.

İŞTE AŞURE'NİN FAYDALARI

Sindirimi düzenler.

Potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor kaynağıdır.

Yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar ve kabızlığın önlemesine hepimizin ilk aklına gelen meyvedir.

Nar, bol C vitamini ve antioksidanlar sayesinde kışın enfeksiyonlara ve toksin maddelere karşı bizi korur.

Potasyum içeriği ile tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır. Bol lif içeriği ile kan şekerini ve kolesterolü düzenler. Tarçın koku ve tat verir.

Kan şekerinin düşmesini geciktirir, aşuredeki şekerin kan şekerini yükseltici etkisini kontrol eder..

Kötü kolesterolü düşürücü etki gösterir.

Bütün bu farklı ve çeşitli besininin bir araya gelmesi, aşurenin albenisini artırır, besin değerini zenginleştirir.

TEMEL MALZEMELER

• Buğday • Nohut • Kuru fasulye • Şeker

Bunlar aşurenin ana malzemelerini oluşturur.

İçerisine ilave ettiğimiz kuru meyvelerin ve kuru yemişlerin çeşitleri ve miktarları, lezzetiyle birlikte besin değerini de artırır.

Aşurelik buğday enerji verir, metabolizmamızda görevli B vitaminleri açısından zengindir.

Aynı zamanda buğday yoğun E vitamini içerir.

E vitamini, cilt ve göz sağlığını korur ve geliştirir, bağışıklık sistemini güçlendirip toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Nohut, kuru fasulye gibi kurbaklagil sınıfına giren yiyecekler; kompleks karbonhidratlar, bitkisel protein ve lif açısından zengindir. B vitaminleri, çinko fosfor ve bakır gibi önemli mineralleri içerir. İçerdiği liflerle kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Aşurenizin bol ve zengin vitamin ve mineral içermesi için kuruyemiş, kuru meyve ve taze meyve bol ilave etmelisiniz. İncir, içerdiği potasyum sayesinde kan basıncının düşürülmesine yardımcıdır. Yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenler, kan şekerinin ve kolesterolün dengesini sağlar. Kuru üzüm yoğun antioksidan içerir, aynı zamanda demir ve kalsiyum açısından da zengindir. Kuru kayısı A vitamini ön maddesi beta karoten içeriğiyle göz sağlığımız için çok önemli faydaları vardır.

AŞUREYİ NE ZAMAN YİYELİM?

En doğru zaman, yemek yedikten sonra yemeğin üzerine tok karnına yemek. Aç karnına ve öğün yerine tatlı yerseniz, ihtiyacınızın, yakabileceğiniz enerji miktarının çok üzerinde yeme riskiniz artar. Enerji kontrolü açısından, tükettiğimiz tatlıların miktarı çok önemli, küçük bir kâse yemelisiniz.

Nil Şahin Gürhan