Astral seyahat nasıl yapılır?

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

Astral seyahat, halk arasında ruhun bedeni terk etmesi ve bedenden bağımsız olarak dolaşması olarak bilinir. Ruhun bedenden kopmasını engelleyen bir kordon bulunduğu ve ruhun bedeni astral seyahat sırasında bu kordondan terk ettiği ve kişinin bilinci açık halde iken ruhun bedenden ayrılıp serbest bir şekilde gezdiği söylenir. İddialara göre bu işlem uyurken veya uyanıkken yapılabilir ancak astral seyahat, üst seviyede ilgi ve üstünde çok fazla pratik gerektiren bir uygulama olarak göze çarpıyor.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Astral seyahati gerçekleştirebilmenin ilk ve en büyük şartı olarak vücudu serbest bırakmak ve rahat olmak geliyor. Bunun yanında dikkatinizi sadece astral seyahate vermeli ve bunu gerçekleştirebilmeye odaklanmalısınız. Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ve rahatsızsa ve yeterince odaklanamıyorsanız, astral seyahatin gerçekleşmesi zorlaşıyor. Bunun yanında hissettiğiniz korku, endişe ve panik de odaklanmanızı olumsuz etkileyerek astral seyahate çıkabilme ihtimalinizi oldukça azaltacaktır. Sessiz ve rahat bir ortam oluşturduktan sonra gözlerinizi kapatmalı ve karanlığa konsantre olmalısınız. Bir gücün sizi yukarıya çektiğini düşünün, bunu yapmaya başladıktan belli bir süre sonra kalp atışınız hızlanacak ve kulaklarınız çınlamaya başlayacak. Bunu sakin bir şekilde karşılamalı ve odaklanmaya devam etmelisiniz, aksi takdirde astral seyahat gerçekleşmeyecektir. Bütün bunların yanında astral seyahatin gerçekleşmesine yardımcı olduğu iddia edilen hipnotize edici ses ve videoları internette bulabilirsiniz.

ASTRAL SEYAHAT YAPANLAR NE DİYOR?

Astral seyahate daha önce çıkabilmiş olanlar, ruh bedenden ayrılmadan önce ruhun nereye gideceğinin kararının verilmesinin, astral seyahat sürecini daha kolaylaştırdığını söylemektedirler. İlk denemede bir oda içinde dolaşarak başlanması gerektiğini söyleyen astral seyahat yapan bireyler, sonraki adımlarda ve denemelerde daha uzağa gidilebileceğini söylemektedirler. Astral seyahatten sonra ruhun bedene dönmesi, ayrılması ne kadar zorsa o kadar kolaydır. Kişinin ruhunu bedenine geri döndürmek istediğinde yapması gereken tek şey bunu düşünmek ve kendisini telkin etmesidir. Söylenenlerin aksine astral seyahatin görülen bir tehlikesi bulunmamasına rağmen bu işlemi deneyecek kişilerin oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söylemekte fayda var.