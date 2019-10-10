Boğaz ağrısını iyileştiren şifa: Aslanpençesi çayı!

Aslanpençesi genelde çalı şekline benzer şekilde görünmektedir. Aslanpençesi bitkisinden, aslanpençesi çayı, aslanpençesi yağı ve aslanpençesi kremi üretilir. Aslanpençesi, yılın tamamında yetişebilmektedir. Bu nedenle her mevsim aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bitki çayı olarak tüketebileceğiniz gibi süs bitkisi olarak da kullanmanız mümkündür.

ASLANPENÇESİ NEDİR?

Gülgiller ailesine ait bir bitki türüdür ve dağlık alanlarda yetişir. Çok tüylü yapıdaki türleri mevcuttur. Bitkinin büyüklüğü genellikle ot ve çalı arasında bir boyuttadır. Bitkiye ait çiçekler oldukça küçüktür ve dikkat çekmez. Avrupa toplumunda halkın ilacı olarak kullanılmış ve böyle alışılmıştır.

Yayınlanan yabancı bir kitapta bitkinin ismini verenin Jerome Bock olduğu belirtilmiştir. İngilizcesi Lady’s Mantle olan bitkinin anlamı kadın pelerinidir. Belirtilen bilgilere göre bitkinin pelerine benzeyen yaprakları vardır ve isim buradan esinlenerek verilmiştir. Bitkinin kök yaprak kısımları ise hayvan ayaklarına benzer. Bu nedenden aslan ayağı olarak da bilinmektedir. Yüzyıllarca Almanya, İsveç gibi ülkelerde pıhtılaştırıcı, kanamaları durdurucu etkisiyle yaralar üzerinde kullanılmıştır.

ASLANPENÇESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Daha çok kadın hastalıklarında, vajinal enfeksiyonların giderilmesinde, şiddetli adet sancıları ve bozukluklarında etkili olan aslanpençesinin bilinen diğer faydaları şunlardır;

• Kadınların regl dönemlerinde aşırı kanamaların yaşanması durumunda etkilidir. Ayrıca adet dönemi sancılarının hafifletilmesine yardımcı olur. Bu bitkiden yapılmış çay düzenli olarak tüketildiğinde aşırı âdet kanaması ve kramp derecesinde sancı gibi sorunlar daha az yaşanmakta veya hiç yaşanmamaktadır. Ayrıca birçok kadının en önemli sorunlarından biri olan miyom tedavisine de yardımcı olduğu bilinmektedir. Fakat biz doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.

• Merhem biçiminde hazırlanırsa kesiklerin oluşturduğu yararlarda, sıyrıklarda görülen zedelenmelerde, egzama tedavisinde kullanılabilir.

• Aslanpençesi çayı tüketildiği zaman mide bulantısını ortadan kaldırabilir. Ancak bulantının farklı bir nedeni varsa etkisini göstermeyebilir.

• Diş eti kanaması, boğazda meydana gelen enfeksiyon ve ağız yaralarına faydalıdır.

• Bağırsaklarda görülen sindirim sorunlarını iyileştirmede ve ishalin giderilmesinde kullanımı yaygındır.

• Çay şeklinde hazırlanan bitki, ağızda gargara olarak kullanılırsa; ağız içi yaraların giderilmesini sağlar.

• Hastalıklarla beraber görülen boğaz ağrısını gidermekte etkilidir.

• Aslanpençesi iç sağlığımız kadar dış güzelliğimiz için de çok faydalı bir bitkidir. Antioksidan açısından zengin olan bitki, yaşlanmayı geciktirir, cilt üzerinde meydana gelen koyu renk oluşturan lekeleri geçirir, ölü hücreleri arındırarak cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

• Saç köklerin güçlenmesini sağlayarak hem daha hızlı hem de sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Çayını düzenli olarak tüketerek bu faydalarını alabileceğiniz gibi, saçlarınıza masaj yaparak da yine olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Soğutulmuş aslanpençesi çayını saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve bir saat kadar bekledikten sonra yıkayın. Bunu haftada bir kez uyguladığınızda saç diplerinizin güçlendiğini ve hatta dökülmelerin bile azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

• Aslanpençesi uykusuzluk için de birebirdir. Strese bağlı uykusuzluk sorunu yaşayanlar, yatmadan önce bir bardak çayını içerlerse, çok daha rahat ve huzurlu bir uyku çekebilirler. Ayrıca uykuya dalma süresi de çok kısa olacaktır.

• Arap ülkelerinde yıllardır zayıflama amacıyla kullanılan bu şifalı ot, sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştıran bitki, kilo verme amacıyla diyet yapan biri tarafından kullanılırsa, zayıflama süreci daha hızlı olacaktır. Burada herkesin düştüğü ortak bir hatayı düzeltmeden geçmeyelim; aslanpençesi de dahil hemen hemen tüm şifalı otlar tek başına zayıflamanızı sağlamaz. Sadece halihazırda bir diyet programı uygulanıyorsa buna destek olmaktadır.

• Bakteriyel vajinoz, maya enfeksiyonları ve diğer vajinal enfeksiyonların geçmesinde yardımcıdır.

• Gerek çay olarak tüketildiğinde gerekse topikal olarak uygulandığında ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle de karın ve mide ağrılarına iyi gelir.

• Hücre hasarını geciktirir, sürekli kullanılırsa cilt kırışıklıklarını azaltır.

• Egzama, arı sokması, böcek sokması gibi durumlarda oldukça faydalıdır. Ciltte meydana gelen kızarıklıkları geçirir. Ayrıca kesik, yara, zedelenme gibi deride meydana gelen yaraların geçmesinde de etkilidir.