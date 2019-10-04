Karın ve mide ağrılarına son: Aslanpençesinin faydaları!

Aslanpençesi genelde çalı şekline benzer şekilde görünmektedir. Aslanpençesi bitkisinden, aslanpençesi çayı, aslanpençesi yağı ve aslanpençesi kremi üretilir. Aslanpençesi, yılın tamamında yetişebilmektedir. Bu nedenle her mevsim aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bitki çayı olarak tüketebileceğiniz gibi süs bitkisi olarak da kullanmanız mümkündür. İşte detaylar...

ASLANPENÇESİ NEDİR?

Gülgiller ailesine ait bir bitki türüdür ve dağlık alanlarda yetişir. Çok tüylü yapıdaki türleri mevcuttur. Bitkinin büyüklüğü genellikle ot ve çalı arasında bir boyuttadır. Bitkiye ait çiçekler oldukça küçüktür ve dikkat çekmez. Avrupa toplumunda halkın ilacı olarak kullanılmış ve böyle alışılmıştır.

Yayınlanan yabancı bir kitapta bitkinin ismini verenin Jerome Bock olduğu belirtilmiştir. İngilizcesi Lady’s Mantle olan bitkinin anlamı kadın pelerinidir. Belirtilen bilgilere göre bitkinin pelerine benzeyen yaprakları vardır ve isim buradan esinlenerek verilmiştir. Bitkinin kök yaprak kısımları ise hayvan ayaklarına benzer. Bu nedenden aslan ayağı olarak da bilinmektedir. Yüzyıllarca Almanya, İsveç gibi ülkelerde pıhtılaştırıcı, kanamaları durdurucu etkisiyle yaralar üzerinde kullanılmıştır.

ASLANPENÇESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Daha çok kadın hastalıklarında, vajinal enfeksiyonların giderilmesinde, şiddetli adet sancıları ve bozukluklarında etkili olan aslanpençesinin bilinen diğer faydaları şunlardır;