Akılları karıştıran soru: Artık yıl ne anlama geliyor?

“Artık yıl ne demektir?” sorusu son yıllarda merak edilen gizemli konular arasında yer alıyor. Bir kural olarak 4 rakamının katı olan artık yıllar bazı istisnai durumlar içerebilmektedir. Örneğin; 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır: 1200, 1600… artık yıl değildir. Peki, artık yıl ne demektir? Merak edilenler haberimizin devamında sizlerle…

13 Ağustos 2019 Salı 11:59
13 Ağustos 2019 Salı 11:59
Akılları karıştıran soru: Artık yıl ne anlama geliyor"

Jülyen Takvimi'nde uygulanmış olan Artık Yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında uygulanmıştır. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Artık yılın ne demek olduğu ve hakkında merak edilenleri haberimizin devamında okuyabilirsiniz…

ARTIK YIL NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

ARTIK YILLARIN BELİRLENMESİ

Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 yerine yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için, 4000'e kalansız olarak bölünen yıllar da artık yıl kabul edilmez.

Örneğin 4000, 16000, 24000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ilgili yazılar
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Kapalı alan korkusu nasıl yenilir?
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
Diş çekildikten ne kadar sonra yemek yenilmeli?
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Bebeğiniz pişik mi oluyor? İşte çözümü!
Bebeğiniz pişik mi oluyor? İşte çözümü!
Neden karatay diyeti yapılmalı? İşte sırrı!
Neden karatay diyeti yapılmalı? İşte sırrı!
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
Depresyonun kısır döngüsünden kurtulun
En Yeniler
İki malzeme ile evde aseton nasıl yapılır?
İki malzeme ile evde aseton nasıl yapılır?
Kadınlar bu özelliklerine aşık oluyor: Terazi burcu erkeği!
Kadınlar bu özelliklerine aşık oluyor: Terazi burcu erkeği!
Kahvaltı sofralarını şenlendiren vişne reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarını şenlendiren vişne reçeli tarifi
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Kadınlar erkeklerin bu özelliklerini sevmiyor!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Bebeğinizin pişik olmasının 7 sebebi!
Rüyanızda altın bilezik gördüyseniz şanslısınız!
Rüyanızda altın bilezik gördüyseniz şanslısınız!
Çikolata banyosu yaptıran tatlı: Profiterol
Çikolata banyosu yaptıran tatlı: Profiterol
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
En iyi 10 aydınlatıcı makyaj bazı önerisi!
Akılları karıştıran soru: Artık yıl ne anlama geliyor?
Akılları karıştıran soru: Artık yıl ne anlama geliyor?
Damakları çatlatan lezzet: Şekerli peynirli börek
Damakları çatlatan lezzet: Şekerli peynirli börek
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
Gelinler için en çok tercih edilen 5 saç modeli!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
10 özel diyet kahvaltı tabağı önerisi!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Sürekli yorgun hissetmenizin asıl nedenleri!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Dişinizi beyazlatmanın 13 doğal yolu!
Doğallığınızdan ödün vermeyin: Evde peynir nasıl yapılır?
Doğallığınızdan ödün vermeyin: Evde peynir nasıl yapılır?
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin