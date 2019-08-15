Antep fıstığının bin bir derde deva yararları

Antep fıstığı adını ilk fıstık işletmeleri Gaziantep de kurulduğundan dolayı bu ilimizden almıştır. Genelde tatlılarda kullanılan Antep fıstığının birçok faydası bulunmaktadır. Antep fıstığının kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü bilinmektedir. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır. İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Yorgunluğun azalmasında etkilidir.

ANTEP FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Farklı vitaminleri içerir. A, C ve E vitamini içeriği düşük olsa da önemli miktarda B vitamini içerir. Bir bardak fıstık yenildiğinde günlük B6 vitamininin %40’ını sağlar. B6 vitamini sayesinde birçok rahatsızlık önlenebilir.

Önemli mineralleri vücuda almayı sağlar. Bir fincan Antep fıstığı, kırmızı kan hücresi, kemik ve kollajen yapı için gerekli olan günlük bakır minerali ihtiyacının %44’ünü karşılar. Aynı zamanda manganez ihtiyacının %15’inden fazlasını ve fosfor ihtiyacının %20’sinden fazlasını, potasyum ve magnezyum ihtiyacının %10’dan fazlasını karşılar. Fosfor enerji depolanmasını sağlarken, manganez kemik oluşumu için önemli bir mineraldir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan içermesi sebebiyle yaşlılığa bağlı bazı hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Kalp dostudur. Araştırmalara göre, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalbi korur. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar, doymamış yağ asitleri sayesinde de kalbi korur.

Sindirim sistemini rahatlatır. Yüksek lif içeriği olması sebebiyle sindirimi rahatlatır, hazımsızlığı önler. Sindirim sistemine iyi gelmesi Antep fıstığının faydaları arasındadır.

Erkeklerde cinsel isteği arttırır. Afrodizyak etkisi vardır. Özellikle erkeklerde cinselliği büyük ölçüde etkiler. Yapılan bir araştırmaya göre, 3 ay boyunca yaklaşık 100 gram Antep fıstığı tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre, cinsel işlevlerinin yüzde 50 arttığı gözlemlenmiştir.

Beyne yarar sağlayan bir kuruyemiştir. İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde beyne fayda sağlar.

Kansızlığa karşı fayda sağlar. Antep fıstığı, bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu nedenle demirin vücuda kolay bir şekilde emilmesine yardım eder. Aynı şekilde, içeriğindeki B6 vitamini kandaki oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Antep fıstığının tüketimiyle günlük B6 vitamini karşılanarak kandaki oksijen miktarı ve içeriğindeki hemoglobin arttırılabilir. Bu sayede de anemiyi önlemeye yarar sağlar.

Şeker hastalığına iyi gelir. Şeker hastalığı olan kişilerde, şekerler proteinlerle uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem glikasyon olarak adlandırılır. Antep fıstığının içeriğindeki antioksidan maddeler, glikasyon sürecini azaltır. Bu sayede diyabetin kontrolünde de yardımcı olur. Aynı zamanda bir fincan fıstıkta günlük gereken fosfor miktarının %60’ı bulunur. Bu oran ile de diyabeti önlemeye yardım eder. Ayrıca içeriğindeki fosfor, glikoz toleransına sebep olan proteinlerin amino asitlere ayrışmasına yardım eder.

Sinir sistemine fayda sağlar. İçeriğindeki B6 vitamini sinir sistemine yarar sağlayan bir vitamindir. B6 vitamini sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasına sebep olan pek çok amino asidin yapılmasına yardım eder.

Yaşlılığa bağlı göz hastalıklarının oluşmasını engeller. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan göz rahatsızlıkları düzgün görememeyi, yazıları okuyamamayı sağlar. İçeriğindeki lutein ve zeaksantin isimli antioksidanlar sayesinde hücrelerin hasar görmesi engellenir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme bozuklukları oluşmaz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara kolay yakalanmayı önler.

Kanseri önleyici etkisi vardır. B6 vitamini sayesinde enfeksiyonların ve çeşitli kanser türlerinin engellenmesine yardım eder.