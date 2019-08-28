Başkentin mutfağından yöresel bir lezzet: Ankara tava

Eşsiz Türkiye’mizin başkenti olan Ankara’ya ait ve meşhur bir tarif olan Ankara tava herkesçe sevilmektedir. Herkes, “Ankara tava nasıl yapılır?” sorusunu merak etmektedir. Soflarında bu eşsiz lezzete yer vermek isteyenler “Ankara tava nasıl yapılır?” tarifini araştırmaktadır. Yapımı kolay ve pratik olan bu eşsiz lezzet ile sofralarınızı sizde süsleyebilirsiniz. İşte, herkesin merak ettiği “Ankara tava nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında sizlerle…

ANKARA TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kimyon

Tuz

Salça

ANKARA TAVA TARİFİ YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alıyoruz ve ocağı yüksek ateşe alıyoruz.

Etin rengi dönüp de suyunu salınca ocağı iyice kısıyoruz.

Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz ve ara ara karıştırarak kavuruyoruz.

Doğradığımız soğanı sarımsağı ve biberi ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.

Salçayı ve baharatları ekliyoruz, karıştırıyoruz.

Son olarak domatesi ekliyoruz ve tavayı kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Diğer bir tarafta ayrı bir tavada şehriyeleri kavuruyoruz.

Rengi dönünce etin üzerine ekliyoruz karıştırmıyoruz. Suyu da ilave edip altını iyice kısıyoruz.

Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz.

Suyunu çekince 5-10 dk dinlendirip servis yapıyoruz.

Afiyet olsun…