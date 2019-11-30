Hayran kalacaksınız: Anatomi
Anatomi terimi, eski Yunanca Ana (içinden) ve Temnein (kesmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Anatomi en geniş anlamıyla vücudun normal şeklini, vücudu oluşturan organları ve bu organlar arasındaki yapısal, ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Hücre içi öğelerin ayrıntılı olarak incelenmesi anatomi biliminin sınırlarını genişletmiştir. ‘Anatomi nedir? Neleri inceler?’ sorularının yanıtını sizin için araştırdık…
Anatomiyle ilgili ilk yazılı kayıtlar eski Yunan'da Hippocrates (M.Ö.460-377) ile başlar. Canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen anatominin diğer yapılarla bağlantılarının öğrenilmesi bu alanda daha iyi ilerlenmesini sağlar. Bu yüzden hastalıklar ya da yaralanmalarla olan işlevsel bağlantılarının öğrenilmesi daha yararlıdır. Anatominin alt dalları arasında makroskopik anatomi (Gross Anatomi), mikroskopik anatomi (Histologia), sitoloji, gelişimsel anatomi (Developmental Anatomy), patolojik anatomi bulunmaktadır.
ANATOMİ NEDİR?
Anatomi, Yunancada çıkarmak anlamına gelen ana ve kesmek anlamına gelen tomeden türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir.
ANATOMİ NELERİ İNCELER?
Kemikler
Kıkırdaklar
Eklemler
Ligamentler (Bağlar)
Kaslar
Solunum sistemi
Dolaşım sistemi
Ürogenital sistem
Sindirim sistemi
Sinir sistemi
Endokrin sistem
Deri