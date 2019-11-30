Hayran kalacaksınız: Anatomi

Anatomiyle ilgili ilk yazılı kayıtlar eski Yunan'da Hippocrates (M.Ö.460-377) ile başlar. Canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen anatominin diğer yapılarla bağlantılarının öğrenilmesi bu alanda daha iyi ilerlenmesini sağlar. Bu yüzden hastalıklar ya da yaralanmalarla olan işlevsel bağlantılarının öğrenilmesi daha yararlıdır. Anatominin alt dalları arasında makroskopik anatomi (Gross Anatomi), mikroskopik anatomi (Histologia), sitoloji, gelişimsel anatomi (Developmental Anatomy), patolojik anatomi bulunmaktadır.

ANATOMİ NEDİR?

Anatomi, Yunancada çıkarmak anlamına gelen ana ve kesmek anlamına gelen tomeden türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir.

ANATOMİ NELERİ İNCELER?

Kemikler

Kıkırdaklar

Eklemler

Ligamentler (Bağlar)

Kaslar

Solunum sistemi

Dolaşım sistemi

Ürogenital sistem

Sindirim sistemi

Sinir sistemi

Endokrin sistem

Deri