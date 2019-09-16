Yaşlanmayı yavaşlatan meyve: Altın çileği!

Altın Çilek genellikle İsrail ve Güney Afrika bölgelerinde yetişmektedir. İçeriğinde çok fazla B1, B2, B3 vitaminleri bulunduğundan revaçta bir besindir. Altın çilek içerisinde C vitamini, B grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, karoten gibi çeşitli mineral ve vitaminler barındırır. İnka eriği olarak da bilinmektedir. Yüksek C vitamini içeriğiyle sağlam bir antioksidandır. Antioksidanlar vücudun toksinlerden arınması için çok gerekli maddelerdir. Birçok toprak türünde kolaylıkla yetişen meyvenin faydaları çok olduğundan mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Çeşitli toprak tiplerinde oldukça rahat yetişse de, en iyi verimi çorak topraklarda görmektedir. Günlük belirli miktarlarda tüketerek sağlığınız için faydalı maddeleri alabilirsiniz. Taze olarak bulunabildiği gibi kurutulmuş olanları da mevcuttur. Taze taze alınıp tüketilmesi sağlık için en yararlı olanıdır.

ALTIN ÇİLEK FAYDALARI NELERDİR?

Lif açısından oldukça zengin olan bir meyvedir.

Kilo vermede etkili olan altın çilekten günde 1 avuç tüketilmelidir.

Şeker hastalarına faydalı olduğu bilinmektedir.

Boğaz hastalıklarında şifa kaynağıdır.

Prostat rahatsızlıklarına iyi gelir.

Antioksidan açısından zengin bir besindir.

Kanın arınıp temizlenmesine yardımcı olur.

Görme sinirlerini yapılandırır.

Verem hastalarının tedavisinde yardımcıdır.

İdrar yolu sorununa şifadır.

Kalp hastalıklarında tedaviye destek verir.

İçerisinde bulunan alkolidler sayesinde bitkisel kökenli ilaçlar üretilir.

Keroten, C, B1, B2 ve B3 gibi mineral ve vitamin deposudur.

Kanda fazla bulunan ürik asidin dışarı atılımını sağlar.

Potasyum açısından zengindir.

Yaşlanmayı yavaşlatan deri germe özelliği bulunur.

Kalsiyum açısından zengindir.

Cildin güneşten korunmasını sağlayarak cilt kanseri riskini azaltır.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Az kalorilidir.

Sindirim sisteminde oluşan parazitleri giderir.

Kan dolaşımını düzenler.

İdrar söktürücüdür.

Ağrı kesici özelliği vardır.

Kusmaların ve bulantıların azalmasını sağlar.

Astım hastalarına iyi gelir.

Antibakteriyel özellik taşır.

Sıtma için kullanılmaktadır.

Tümörün gelişmesini önler.

Tonik olarak kullanılabilir.

Tansiyon ve kan basıncını azaltır.

Bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Müshil etkisi barındırır.

ALTIN ÇİLEK NASIL TÜKETİLİR?

Hem kurusu hem de tazesi tüketilebilen altın çilek en fazla salatalarda kullanılmaktadır.

Tatlı ve pastalarda da sık, sık kullanılan altın çileği çikolata sosuna bandırıp dondurarak da lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.

Diğer yandan reçeli de yapılan altın çileği kahvaltılarda rahatlıkla tüketebilirsiniz.

ALTIN ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Altın çilek ( 1 kilo )

Limon suyu ( 1 çorba kaşığı )

Su ( 2 bardak )

Hazırlanışı: Altın çilekleri bir kasede yıkayın ve üzerine şeker ekleyerek geceden sabaha bekletin. Ertesi gün 1 saat kaynatın ve limon suyunu ilave edin. Limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Kavanoza ekleyin ve soğuduğunda ağzını kapatıp saklayın.

ALTIN ÇİLEĞİN ZARARLARI

Şeker hastalarına tavsiye edilse de fazla tüketilmesi zararlıdır.

Düşük tansiyonlu kişiler çok tüketmemelidir.

ALTIN ÇİLEĞİN FİYATI

30 – 60 TL arasında değişen altın çileği internetten, aktarlardan ve marketlerin kuruyemiş reyonlarından bulabilirsiniz.

ALTIN ÇİLEK NEREDE KULLANILIR?

Altın çilek, aromasından ötürü, pastacılık sektöründe, dondurmalarda aroma olarak kullanılır. Reçeli ve marmelatı yapılabilir. Altın çileği taze olarak ya da kurutulmuş olarak alıp gün içerisinde tek başına kullanabilirsiniz ya da yoğurtla karıştırarak meyveli yoğurt olarak tüketebilirsiniz. Kilo verme amacıyla kullanacak olanlar gün içinde iki kez 4-5 adet tüketebilirler.