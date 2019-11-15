Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e şok sözler:'Her yere dönebilir...'

Oğlu ile gezdiği sırada yanına gelen basın mensuplarına konuian Alışan yeni şarkı arayışı içinde olduğunu ve günümüzde iyi bir şarkıya bir albüm parası yatırıldığını belirtti. 'Var ya' şarkısı için o dönem 100 bin TL'ye yakın bir para ödediğini söyleyen Alişan 'İyi şarkı olsun yine o parayı veririm' dedi.

Gazetecilerin "Mahsun Kırmızıgül müzik hayatına geri dönüyormuş, bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna ilk başta yanıt vermek istemeyen Alişan, daha sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlk olarak, "Ben o beyefendi ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendisini çok sevmedigim için hiçbir şey söylemeyeyim" diyen Alışan, Mahsun Kırmızıgül'e neden bu kadar kızgın olduğunu söylemedi. Ancak flaş açıklamalarda bulundu. İşte Alişan'ın Mahsun Kırmızıgül'ü hedef alan o sözleri:

"Mahsun çok döndüğü için her yere dönebilir. O yarın sinemaya öbur gün başka yere... Baktı döndüğü yerde para yok başka yere de döner. Her yere dönebilir!"

Gazetecilerin, "Aranızda neden böyle bir kırgınlık oldu" sorusuna Alişan, "Ben nedenlerini geçmişte çok anlattım. Hiçbir dönem abi-kardeş ilişkimiz olmadı. Eğer müziğe dönerse kendisine katkısı olur" cevabını verdi.