Grip, nezle ve soğuk algınlığına birebir: Alıç sirkesi!

Alıç sirkesi alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilir. Faydalarının kendisine hayran bıraktığı alıç sirkesinin en bilinen özelliği tansiyonun düşürmesidir. Kansızlığın doğal ilacı olan alıç sirkesi, kansızlık tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Aynı zamanda her sabah içilen alıç sirkeli su bağırsakları temizler ve özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığının önüne geçer. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

• Yapılan çalışmalara göre, alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır.

• Kalbe iyi gelir.

• Anjin yani göğüs ağrısını hafifletici etkisi olması da alıç sirkesinin faydaları arasındadır.

• Strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder.

• Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürür. Yani kolesterol seviyesini de dengeler.

• Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kalp rahatsızlığını azalttığı, kalp krizi ve felç riskini düşürdüğüne dair düşünceler bulunmaktadır. Bu nedenle antioksidan içeriği yüksek besinler tüketmek kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürebilir.

• Uykusuzluğa iyi gelmesi de alıç sirkesinin faydaları arasındadır.

• Menopoz nedeniyle kadınlarda sıcak basması, terleme, bunalma gibi durumlar görülür. Yumurtalıklara etki ederek menopoz döneminde rahatlamaya yardımcı olur.

• Hazımsızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirimi rahatlatır. Sindirimi rahatlatmasının yanı sıra, ishal ve mide ağrısı için de faydalıdır.

• Karaciğere de faydası vardır.

• Alıç sirkesi böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle de ünlenmiştir.

• Kış aylarında sık sık yakalandığımız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı fayda sağlaması da alıç sirkesinin faydaları arasındadır.

• Kalp gibi damar sistemine de yararı bulunmaktadır.

• Beyni güçlendirerek hafızayı da kuvvetlendirir. Unutkanlığı önler.

• Şeker hastalığı yani diyabet rahatsızlığı olan kişiler de alıç sirkesini kullanabilir.

• İdrar söktürücü özelliği olması da alıç sirkesinin faydaları arasındadır.

ALIÇ SİRKESİ TARİFİ:

500 gr alıç meyvesi doğranır. Bir kavanozun içine doğranmış olan alıç meyveleriyle birlikte Trabzon hurması konur. Üzerine 1 fincan toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz eklenir. Kavanozun kapağı kapatılmadan önce ağzına buzdolabı poşeti veya ince bir tülbent konur ve kapak sıkıca kapatılır. Hazırlanan bu kavanozdaki alıç sirkesi oda sıcaklığında, karanlık bir yerde 15 gün bekletilir. 15 gün sonra tadına bakıp sirke kıvamında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Alıç sirkesi kıvamına gelmişse bir tülbent yardımıyla bulandırmadan süzerek kullanabilirsiniz.

Alıç sirkesi doğal olarak evde hazırlanabileceği gibi aktarlardan ya da baharatçılardan hazır olarak da alınabilir.

ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR:

Aslında bildiğiniz gibi birçok sirke türü, farklı karışımlar halinde değerlendirildiğinde zayıflama konusunda yardımcı olabiliyor ama alıç sirkesi hem güçlü antioksidan özellikler göstermesi hem tokluk hissi sağlaması hem de kan dolaşımında yarattığı etkiyle metabolizmayı hızlandırması sayesinde bu türler içinde en çok önerilenler arasında bulunuyor. Siz de salatalarınızda ya da hazırladığınız farklı yemeklerde alıç sirkesine daha çok yer vererek bu faydasından yararlanabilirsiniz.