Ağız kokusuna iyi gelecek 5 bitki!

Ağız kokusu günümüzde çok önemli bir problemdir. Çocuk ve yetişkin fark etmeksizin görülebilir. Ağız kokusunun ortaya gelmesinde birçok neden olabilir. En önemli nedeni hijyen eksikliğidir. Fakat tek başına bu yeterli değildir. Bakımlarınızı eksiksiz yerine getirdiğiniz halde ağzınız kokuyorsa bu probleme yol açan etken daha büyük bir hastalığı işaret edebilir.

AĞIZ KOKUSU (HALİTOSİS)

Halitosis (ağız kokusu) ağızdan veya burundan gelen, hem kişiyi hem de çevresindekileri rahatsız eden nefesteki çirkin kokudur.

Kötü ağız kokusu kişiler arası iletişimi olumsuz etkilediği gibi, kişide sosyal baskı, psiko-sosyal stres ve özgüven problemleri oluşmasına yol açmaktadır. Hatta ağız Kokusu (Halitosis) bu problemden ötürü sosyal ve bireysel izolasyonlar da görülebilmektedir.

Hastalar ya kendileri ya da çevresindekilerin ikazı sonucu, ağız kokusu için hekimlere başvururlar. Diş çürükleri ve periodontal hastalıklardan sonra, diş hekimlerine yapılan en sık başvuru nedeni, ağız kokusudur.

Son 35 yıl içinde, ağız kokusu ile ilgili bilgi birikimi giderek artmış, tükürükte ve nefeste bakteriler tarafından üretilen uçucu sülfür bileşiklerinin (USB) direkt ölçümü geliştirilmiş, kokunun kaynakları ve sebepleri daha net olarak ortaya konabilmiştir.

AĞIZ KOKUSU HERKESTE GÖRÜLÜR MÜ?

Kötü ağız kokusu toplumda sıkça ve her yaşta görülmektedir. Yetişkinlerin en az %50’sinde hayatlarının bir döneminde, özellikle sabah kalktıktan sonra sosyal olarak kabul edilemeyecek derecede ağız kokusu vardır. Yapılan araştırmalar, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla ağız kokusu olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, 20 yaş üzeri bireylerde de gençlere oranla 3 kat fazla gözlemlenmektedir. Halitozis sıklığı %50 gibi yüksek bir oranda rapor edilmesine rağmen çok az hasta tedavi için diş hekimine gelmektedir. Ağız kokusu problemi yaşayan insanların, bu durumun tam olarak farkında olmamalarına, ‘koku paradoksu’ denilmektedir. Bununla beraber, erkeklerin yaklaşık % 50’sinin, kadınların ise % 60’ının kozmetik ağız spreyi kullandıkları belirtilmektedir.

AĞIZ KOKUSUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Ağız kokusunun sebepleri, patolojik veya fizyolojik olabileceği gibi, bazı vakalarda her ikisi bir arada da olabilir. Patolojik halitozislerin %80-90’i ağız, %10-20’si ağız dışı kaynaklıdır. Dişeti ve mukoza hastalıkları, mantar ve enfeksiyonlar, dil ve dil kökü tabakası (pas), reflu ve postnazal (geniz) akıntı, kötü durumdaki implant ve protezler, diş çürükleri ve kötü dolgular, tükürükte azalma ve ağız kuruluğu, ağız kanserleri, yarık damak, tonsil (bademcik) hastalıkları ağız kaynaklı sebepleri oluşturuyor.

Ağız kokusu hem kişiyi hem de çevresini rahatsız eden sıkıntılardan biridir.

Mide rahatsızlıkları ve çürük dişler ağız kokusuna neden olabileceği gibi farklı nedenler de buna sebep olabilir.

Daha ferah nefesler için ağız kokusuna iyi gelen besinleri sizler için derledik.

1. BOL BOL KARANFİL ÇİĞNİYORUZ

Karanfil çok kuvvetli bir dezenfektan olup, gıdaların mide ve bağırsakta gaz yapmasını önler. Nişastalı ve diğer yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır.

Ağızda bir süre tutularak kullanılır. Güzel kokusu sebebiyle ağız kokusunu yok eder.

2. ADA ÇAYINDAN GARGARA

1 bardak sıcak suyun içerisine ada çayı ekleyerek 10 dakika demlenmesini bekleyin. İçerisine 1 kaşık limon yağı ve yarım su bardağı su ekleyerek gün boyu dinlendirin. Sık sık çalkalayarak gargara yapın.

3. NANE YAPRAKLARINI KURUTUYORUZ

Nane çayı ağız kokusuna karşı en etkili çözümlerden biridir. Güçlü bir antiseptik olan nane, bakterileri temizler ve ağız hijyeni sağlar.

Taze nane yaprakları kurutulup, 2 çorba kaşığı kaynamakta olan suyun içine katılır. 15 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra şeker ya da bal ile tatlandırılarak içilir. Ağız kokusu için kurutulmuş nane yapraklarını çiğnemekte etkilidir.

4. KÖTÜ AĞIZ KOKUSUNA DERMAN: REZENE ÇAYI

Rezene çayı kötü ağız kokusunu yok edip, yemeklerden yarım saat önce alındığında iştah açıcı olarak kullanılabilir.

Bağırsak parazitlerine iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.

5. SAKIZ DEĞİL, MAYDANOZ ÇİĞNİYORUZ

Soğan ve sarımsak gibi keskin kokulu besinleri yedikten sonra maydanoz çiğnemek ağız kokusunu bastırır.

Klorofil bakımından zengin olan maydanozu her yemekten sonra çiğneyerek kullanabilirsiniz.