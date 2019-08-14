Doğanın eczanesinden faydalanın: Regl düzeni sağlayan bitkiler

"Adet söktürücü bitkiler nelerdir?" sorusuna karşılık birçok bitki türü doğada bulunuyor. Çeşitli sebeplerden dolayı adet gecikmesi yaşanabilir. Adet gecikmesi için birçok yöntem mevcut olmasına rağmen genelde kadınlar doğal yöntemleri tercih ediyor. Çünkü ilaçların bu konuda çok fazla yan etkisi olduğu düşünülüyor. Bu sebeple bitkisel yollara başvuruluyor. Bu noktada bitkiler en başta adet döngüsünü düzenler ve vücuda iyi gelir.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:28
Doğanın eczanesinden faydalanın: Regl düzeni sağlayan bitkiler

Adet dönemi kadınlar için bazen ağrılı sancılı, bazen de oldukça rahattır. Âdetin gelmediği zamanlar ise kadınlar için çok daha zordur. Adet sökücü bitkiler ise adet döneminin düzenli hale gelmesini sağlayarak kişiyi rahatlatır. Adetin gecikmesi birçok soruna yol açar. Bu zamanlarda kadınlarda şişlik ve ödem görülebilir. Stres ve gerginlik artar, sivilceler oluşur. Sağlık sisteminizi düzenleyecek bitkilere yakından göz atalım…

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

1 su bardağı kaynar suda 10 dakika demlenen kekik, yemeklerden sonra içilmesi durumunda adet getirici önemli bir etkiye sahiptir.

Maydanoz muhteviyatındaki uçuğu yağlardan dolayı önemli bir adet söktürücü olmakla birlikte önemli bir rahim uyarıcı etkisinin olduğu da bilinmektedir.

Gebe kadınlar için düşüğe neden olabileceğinden dolayı maydanoz suyu içilmesi önerilmezken, gebe olmayan ve âdeti geciken tüm kadınlar için kaynatıldıktan sonra ocaktan alınan 5 su bardağı su içine atılan iyice temizlenmiş bir demet maydanoz hızlı adet söktürücü etkisini hemen ortaya koyacaktır.

Maydanoz ve kekik haricinde dört parçaya ayrılmış 1 adet soğanın kaynatılan klorsuz yarım litre suyun içerisine atılması ve suyun süzülüp ılımaya başladıktan sonra on iki saatte bir düzenli olarak içilmesi adet gecikmesi konusunda önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Bunlara ek olarak adaçayı, zerdeçal, kişniş tohumu, aloa vera, nar, rezene tohumu, labada tohumu, havuç, kantaron, dereotu ve çörekotu tohumu da adet söktürücü özellikleri kanıtlanmış bitki çeşitlerindendir.

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