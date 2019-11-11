Acun Ilıcalı'dan 'Geleceğe Nefes Ol' paylaşımı

TV 8 patronu son dönemlerde ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek olmak için projeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesidir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde: FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta giriyorsunuz. İstediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.