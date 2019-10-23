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  3. Acun Ilıcalı'dan duygu yüklü Hadise paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygu yüklü Hadise paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygu yüklü Hadise paylaşımı

O Ses Türkiye çekimlerinde her yıl kutlanan Hadise'nin doğum günü bu yılda kutlandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Hadise için duygu yüklü mesaj yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu fotoğraf takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında Hadise için paylaştığı fotoğraf ve mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü. Her yıl O Ses Türkiye'de sürprizle kutlanan Hadise'nin doğum günü bu yılda kutlandı. Acun Ilıcalı mesajında "her sene gülen gözlerini görmek alışkanlığımız oldu" dedi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI HADİSE MESAJI;

"Yıllardır bizimle berabersin, her sene gülen gözlerini görmek alışkanlığımız oldu, güzel kalbin en iyisini hak ediyor. Nice mutlu yıllar seninle olsun @hadise"

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