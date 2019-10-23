Acun Ilıcalı'dan duygu yüklü Hadise paylaşımı

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında Hadise için paylaştığı fotoğraf ve mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü. Her yıl O Ses Türkiye'de sürprizle kutlanan Hadise'nin doğum günü bu yılda kutlandı. Acun Ilıcalı mesajında "her sene gülen gözlerini görmek alışkanlığımız oldu" dedi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI HADİSE MESAJI;

"Yıllardır bizimle berabersin, her sene gülen gözlerini görmek alışkanlığımız oldu, güzel kalbin en iyisini hak ediyor. Nice mutlu yıllar seninle olsun @hadise"