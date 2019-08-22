Kusursuz makyaj temizleyici: Acı badem yağı

Acı bademin yağının birçok faydası vardır. Bağırsak kurtlarını düşürmekten psikolojik rahatlamaya ve strese bağlı olarak oluşan birçok hastalığı engellemeye yarayan acı badem yağı, bol miktarda E ve D vitaminlerinden içerir. Acı badem yağının bir diğer faydası ise; cilt germe, cilt bakımı ve cilt gençleştirme de oldukça işe yarıyor olmasıdır.

İŞTE ACI BADEM YAĞININ FAYDALARI

Acı badem yağı, acı bademlerin toplandıktan sonra, yararlı etkisini kaybetmemesi için soğuk sıkım yöntemiyle yağının çıkarılması şeklinde elde edilmektedir. Diğer yağlara göre rengi daha soluktur ancak faydaları çoktur.

Acı badem yağının faydaları

Bağırsak kurtlarını düşürür: Acı badem yağı, E ve D vitaminlerinden bol miktarda içerir. Ayrıca; magnezyum açısından da zengindir. Bağırsak kurtlarını düşürür, mikropları temizler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Rahatlatıcı özelliğe sahiptir: Sinirler üzerinde olumlu etkisi vardır. Psikolojik rahatlama sağlar. Stresi önler. Strese bağlı olarak oluşan birçok hastalığı da engeller.

Öksürüğü keser: İçerdiği vitamin ve minerallere bağlı olarak güçlü etkisi sayesinde öksürüğü keser, boğaz tahrişini önler.

İdrar söktürücüdür: Bağırsak hareketlerini düzenlemesi ve metabolizmayı çalıştırması sonucu, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Zararlı maddelerin idrar yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Kabızlığı önler: Müsli etkisi bulunan acı badem yağı sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler.

Kan şekerini düzenler: İçeriğindeki protein ve şeker sayesinde, kan şekerini dengede tutmaya yardımcıdır.

Enerji vericidir: Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden bolca içerdiği için, bağışıklık sistemini güçlendirerek enerji verir. Yorgunluk ve halsizliğin giderilmesinde etkilidir.

Mideyi korur: Bağırsak ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olan acı badem yağı, bu etkisiyle mideyi korumaktadır.

Tansiyonu dengeler: Bol miktarda potasyum, demir ve sodyum içeren acı badem yağı, yüksek tansiyonu düşürür ve dengede tutar. Ayrıca, bu faydaları ve vitaminleri açısından güçlü içeriğiyle kolesterolün de dengeli seyretmesini sağlar.

Vücut sağlığı için önemli faydaları bulunan acı badem yağı, en çok da cilt için faydalıdır.

Acı badem yağının cilt için faydaları

Deri hastalıklarının tedavisinde doğal ve etkili bir ilaçtır: Sağlıklı bir cilt için en gerekli vitaminler; A, B ve E vitaminleridir. Acı badem yağı, bu vitaminlerden bol miktarda içerdiğinden, cilt için birçok faydası bulunmaktadır.

Gün boyu yıpranan ve tahriş olan cildi, eski sağlığına kavuşturmak için etkili bakım yapmayı sağlar. Cildi derinlemesine besler, nemlendirir ve yumuşaklık kazandırır.

Yaralı ve kaşıntılı deri hastalıklarını tedavi eder. Egzama ve sedef olmak üzere, yaşamı olumsuz etkileyen cilt hastalıklarının tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanılabilecek kadar faydalıdır.

Cildi yeniler: Yaşlanma etkileri, özellikle bayanların en büyük sorunudur. Acı badem yağı, cildi tazeler, ölü derinin atılmasını sağlar. Siyah nokta ve akneleri temizler. Kırışıklıkları giderir. Yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Yüze, pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Gözaltı morluklarını ve şişliklerini azaltıcı etkisi vardır: Bazı kişilerde, yorgunluk ve vitamin eksikliklerine bağlı olarak gözaltında morluklar ve şişlikler oluşur. Acı badem yağı, gözaltı rahatsızlıklarının tedavisinde faydaları olan bir yağdır.

Her gece, yatmadan önce gözaltına acı badem yağı sürülürse, bir hafta sonra, gözaltındaki morluk ve şişliklerin kaybolduğu görülür.

Güneş ışığının zararlı etkilerini ortadan kaldırır: Bazı durumlarda mecburiyetten dolayı güneş ışığına maruz kalındığında, yüz başta olmak üzere ciltte yanık bir tabaka oluşur. Bu yanık deriyi ciltten atmak için, acı badem yağı kullanılabilir. Acı badem yağı, yanık derinin atılmasını sağladığı gibi, cilde hak ettiği nemi ve yumuşaklığı da kazandırır.

El ve ayak bakımı için idealdir: Acı badem yağı bol miktarda çinko içerir. Bu da, cilt için faydalı olmasını sağlayan en önemli özelliğidir. Cilt, acı badem yağını hızlı bir şekilde emer. El ve ayaklar için kullanılan özel içerikli kremlerden daha etkilidir. Üstelik aromalı bir kokusu da var.

Çatlak tedavisi için kullanılır: Özellikle kış aylarında sık karşılaşılan dudak kuruması ve çatlaması için acı badem yağı, tedavi etme özelliğine sahip yapıdadır.

Dudaklardaki çatlaklığı giderir ve yumuşaklık kazandırır. Ağrı kesici özelliği vardır. Selülit tedavisinde de olumlu etkileri vardır.

Makyaj temizlemek için kullanılır: Piyasada makyaj temizlemek için birçok kozmetik ürünü satılmaktadır. Acı badem yağı, tüm makyaj temizleyicilerden daha etkilidir. Üstelik cildi makyaj ürünlerinden arındırırken aynı zamanda ölü derinin atılmasını ve gözeneklerin açılmasını sağlar.

Saç sağlığı için faydalıdır: Acı badem yağı, vücut ve cilt sağlığı için faydalı olduğu kadar, saç sağlığına da faydalıdır. Saç derisini besler, saçlara canlılık ve parlaklık kazandırır.

Saçların dökülmesini önlediği gibi, kırılmasını ve tahriş olmasını da önleyerek saç sağlığını korur. Saçlar için tek başına uygulanabileceği gibi, zeytinyağı ve Hint yağı gibi diğer sağlıklı yağlarla karıştırılarak da kullanılabilir. Birçok saç bakım ürününden daha iyi etki gösterir.