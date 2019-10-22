43 çocuk annesi yeniden doğum yapamayacak!

12 yaşındayken para karşılığı evlendirilen Nabatanzi’nin ilk hamileliği bundan iki yıl sonra gerçekleşti. Kocası tarafından 3 yıl önce terk edilen genç kadın, şimdi hayatta kalan 38 çocuğuna tek başına bakmaya çalışıyor. Jinekolog Dr. Charles Kiggundu, Nabatanzi’nin doğurganlığının kalıtımsal olduğunu belirtti. Doktorların rahmini aldığını ifade eden Nabatanzi, “Çocuklarım asla bana yük değil. Onları asla terk etmem” dedi.