24 Ekim 2019 Perşembe Yengeç burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Yengeç burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İletişimde fazla sivri dilli olman ve eleştirel tutumunla yakın çevreni bezdirebilirsin. Gün içinde sinirli tavırlarınla dikkat çekiyorsun. Çevrene karşı daha hoşgörülü olmaya özen göstermelisin. Gece yarısı etkin olacak Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle aldanmalara açık olacaksın. Özellikle internet üzerinde yapacağın alışverişlerde çok daha dikkatli olmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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