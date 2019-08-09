2019'un en iyi Türk filmlerinden öne çıkanlar

2019’un en iyi Türk Filmlerini sizler için araştırdık. Yabancı filmler, animasyon filmleri ile oldukça zengin geçen 2019 yılında en iyi Türk Filmleri de heyecanla karşılandı. Sektörde yaşanan krizlere rağmen oldukça başarılı işlere imza atan 2019’un en iyi Türk Filmlerini sizler için derledik. Beyaz perde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği; 2019’un en iyi Türk Filmleri nelerdir? Haberimizin detaylarında…

09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
2019'un en iyi Türk filmlerinden öne çıkanlar

2019’un en iyi Türk Filmlerini sizler için derledik. Ekonomik koşulların etkilerinin sezildiği 2019 yılının Türk Filmleri arasında seyirciyi mest eden, tekrar tekrar izlenilen filmler yer almaktadır. Genellikle komedi türüne ilgi gösterilse de çeşitliliğe yer verilen bir yıl olmuştur. Yılmaz Erdoğan’ın, Organize İşler Sazan Sarmalı filmi sinema salonlarına akın edilmesini sağlamıştır. 2019’un en iyi Türk Filmlerini haberimizin devamında sizlerle…

2019'UN EN İYİ TÜRK FİLMLERİ

2019 Türk Filmleri listesine göz gezdirdiğinizde ekonomik koşulların ağırlığı hissediliyor. Önemli yönetmenlerin filmlerine 2019’da rastlayamıyoruz. Nuri Bilge Ceylan’ın pas geçtiği, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu ve Reha Erdem gibi yönetmenlerden yeni film haberleri alamadığımız, kadın yönetmenlerimize ise neredeyse hiç şans verilmediği bir yıl bizi bekliyor. Yılın menüsüne baktığımızda genel olarak gişe garantili komediler tercih edilmiş durumda… Bağımsız sinemamızın ara verdiği, gişeye bağımlı sinemanın öne çıktığı bir yıl yaşayacağız.

ORGANİZE İŞLER 2

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Asım Noyan, Ata Demirer, Ekin Türkmen, Bensu Soral, Demet Evgar, Ezgi Mola, Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ
Notlar ve Beklentiler: Yılmaz Erdoğan’ın suç komedisi Organize İşler’in devam filmi, çok geniş bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdi. Yılın ilk büyük gişe filmi olmayı şimdiden garantilediğini söyleyebiliriz.
Gösterim Tarihi: 4 Ocak 2019

TÜRK İŞİ DONDURMA

Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu, Will Thorpe, Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon
Notlar ve Beklentiler: Yaşanmış tarihi öyküleri son yıllarda sinemaya aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki kafadarın hayatını sinemaya uyarlıyor. Film, 1.Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan biri dondurmacı (Ali Atay), diğeri deveci (Erkan Kolçak Köstendil) iki arkadaşın İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin ülkemiz topraklarına geleceğini haber almasıyla yaşananları aktaracak…
Gösterim Tarihi: 14 Mart 2019

KARAKOMİK FİLMLER: KAÇAMAK VE ARADA

Yönetmen: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Ozan Güven, Cem Davran
Notlar ve Beklentiler: Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisi iki filmle birlikte gösterimde olacak. Kaçamak ve Arada’nın konusu henüz net olarak açıklanmadı. Aynı oyuncuların iki farklı filmde farklı karakterlerle karşımıza çıkacağı filmlerde Cem Yılmaz birlikte çalışmayı sevdiği isimleri bir araya getirmiş.
Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2019

ÇİÇERO

Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Açelya Özcan, Mehmet Ezel Özgün
Notlar ve Beklentiler: 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapan İlyas Bazna, Almanya lehinde casusluk faaliyetlerine başlar. Almanlar tarafından Çiçero kod adı verilen Bazna, bu faaliyetleri ile savaşın kaderini değiştirir.
Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2019

MUCİZE 2 AŞK

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül, Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Sera Tokdemir
Notlar ve Beklentiler: 2014 yapımı Mucize’nin devamının yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstleniyor.
Gösterim Tarihi: 1 Mart 2019

SİBEL

Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci
Oyuncular: Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil
Notlar ve Beklentiler: Adana Film Festivali’nde çok beğenilen ve ödüle boğulan Sibel, köylüler tarafından dışlanan dilsiz bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Film, genel gösterim şansı da bulacak.
Gösterim Tarihi: 4 Ocak 2019

ASLI GİBİDİR

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan
Notlar ve Beklentiler: Sosyal medya fenomenlerinden Aslı İnandık’ın filmi Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
Gösterim Tarihi: 25 Ocak 2019

SAF

Yönetmen: Ali Vatansever
Oyuncular: Erol Afsin, Saadet Işıl Aksoy, Onur Buldu
Notlar ve Beklentiler: Saf, gecekonduda yaşayan bir çiftin mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu ediyor. Festival turuna çok iyi eleştirilerle devam eden filmin bir an önce gösterime çıkması temennimiz.
Gösterim Tarihi: 19 Nisan 2019

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